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屯原產業道路改善 探訪天池山莊能高越嶺道更方便安全

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
屯原產業道路改善後，路況大幅改善，縮短行車時間。圖／南投縣政府提供
屯原產業道路改善後，路況大幅改善，縮短行車時間。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉精英村屯原產業道路破損嚴重，影響交通及農產運輸，南投縣政府撥款改善日前完工，縣長林明溱前往會勘，對於改善後道路品質很滿意，不僅改善居民出入和農產運輸，山友前往能高越嶺國家步道登山健行也更安全。

仁愛鄉精英村農民說，屯原產業道路年久失修，之前路況損壞嚴重，一下雨就擔心坑洞、崩塌，運送農產品一路顛簸，常導致農產損傷，現在道路終於修復，路基更為穩固，行車相當平穩順暢，省下不少時間，農產能賣更好價錢。

屯原產業道路不僅肩負農產運輸功能，更是國內熱門登山路線能高越嶺國家步道的必經道路，能高越嶺道除了五星級天池山莊外，探訪奇萊南峰、南華山及能高安東軍縱走，都需從屯原登山口出發。

屯原產業道路損壞嚴重路段約有1.3公里，縣府斥資約1300萬元經費，分兩期進行改善，重新鋪設混凝土路面，部分危險路段也加設護欄，並考量該產業道路係依山勢蜿蜒而上，坡度大，且山區多雨，避免因豪雨造成路面濕滑，混凝土路面特別增加粗燥度處理，路況大幅改善。

南投縣長林明溱說，屯原產業道路路面破損嚴重，經民眾陳情，公所和縣府實地會勘後，籌措經費著手進行改善，目前道路改善完成。

卓姓山友說，三年前走能高越嶺道時，屯原產業道路路況相當糟，崎嶇難行，這次路況大幅翻新，行車順暢安全，更方便常來登山健行。

南投縣長林明溱（左二）會勘屯原產業道路改善工程。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱（左二）會勘屯原產業道路改善工程。圖／南投縣政府提供
天池山莊是能高越嶺道知名景點，也是五星級山屋。記者江良誠／攝影
天池山莊是能高越嶺道知名景點，也是五星級山屋。記者江良誠／攝影
能高越嶺道是熱門登山路線，屯原產業道路改善更方便山友登山健行。記者江良誠／攝影
能高越嶺道是熱門登山路線，屯原產業道路改善更方便山友登山健行。記者江良誠／攝影

能高越嶺道 山友

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