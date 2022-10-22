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嶺東學生雲林家扶體驗幸福 善心醫師送來幸福水蜜桃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜，並享用善心醫師贈送的香甜多汁的大水蜜桃。記者蔡維斌／攝影
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜，並享用善心醫師贈送的香甜多汁的大水蜜桃。記者蔡維斌／攝影

台中市嶺東科大幼保系主任韋明淑與教師徐德成、陳盈詩帶領30名學生到雲林家扶中心，帶阿公、阿嬤活動筋骨並一起彩繪臉譜，畫下長輩可愛面容；一名熱心公益醫師響應，捐贈70盒甜香又多汁的水蜜桃，長輩樂開懷。

韋明淑表示，家扶中心的社會服務體驗，讓學生體驗隔代教養阿公阿嬤的辛勞，看看別人想想自己，這次專程南下雲林和長輩相處同樂，就是要讓學生感觸「敬老心、赤子情、愛您九九」的幸福感。

嶺東幼保系學生欉苡馨說，很難得到雲林陪伴長輩開心一天，從彼此接觸中了解長者在身機能日益曩退，還要肩挑生活壓力，顯得抑鬱，透過帶動跳紓發壓力，活動筋骨，尤其彩繪臉譜更能放鬆心情，阿公阿嬤不懂療癒是什麼，但從他們童稚般笑容，看出長輩的生活需要調劑。

一位雲林不願透露姓名的醫師，經常贈送水果和助學金，今天更專程送來70箱價值約15萬元的香甜大水蜜桃，還加贈學金15萬元，學生幫忙分切讓阿公阿嬤享用爆汁水蜜桃，他們說沒吃過這麼大的水蜜桃。阿公一口接一口甜在嘴裡，學生甜在心裡，師生共度一個充滿幸福甜蜜的周末假期。

台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜，並享用善心醫師贈送的香甜多汁的大水蜜桃。記者蔡維斌／攝影
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜，並享用善心醫師贈送的香甜多汁的大水蜜桃。記者蔡維斌／攝影
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜，並享用善心醫師贈送的香甜多汁的大水蜜桃。記者蔡維斌／攝影
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜，並享用善心醫師贈送的香甜多汁的大水蜜桃。記者蔡維斌／攝影
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜。記者蔡維斌／攝影
台中嶺東學生陪伴老人家彩繪臉譜。記者蔡維斌／攝影

阿嬤 雲林 家扶中心

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