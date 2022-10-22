嶺東學生雲林家扶體驗幸福 善心醫師送來幸福水蜜桃

台中市嶺東科大幼保系主任韋明淑與教師徐德成、陳盈詩帶領30名學生到雲林家扶中心，帶阿公、阿嬤活動筋骨並一起彩繪臉譜，畫下長輩可愛面容；一名熱心公益醫師響應，捐贈70盒甜香又多汁的水蜜桃，長輩樂開懷。

韋明淑表示，家扶中心的社會服務體驗，讓學生體驗隔代教養阿公阿嬤的辛勞，看看別人想想自己，這次專程南下雲林和長輩相處同樂，就是要讓學生感觸「敬老心、赤子情、愛您九九」的幸福感。

嶺東幼保系學生欉苡馨說，很難得到雲林陪伴長輩開心一天，從彼此接觸中了解長者在身機能日益曩退，還要肩挑生活壓力，顯得抑鬱，透過帶動跳紓發壓力，活動筋骨，尤其彩繪臉譜更能放鬆心情，阿公阿嬤不懂療癒是什麼，但從他們童稚般笑容，看出長輩的生活需要調劑。