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大安港媽祖文化園區公共藝術登場 地方盼主角媽祖早日亮相

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大安港媽祖文化園區設置兩座公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」及「風和日麗」，圖為民眾參與活動合影。圖／台中市觀光旅遊局提供
台中市大安港媽祖文化園區設置兩座公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」及「風和日麗」，圖為民眾參與活動合影。圖／台中市觀光旅遊局提供

台中市大安港媽祖文化園區兩座公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」及「風和日麗」，10月5日完成，市府近期安排藝術家帶領民眾導覽解說。

藍營認同，媽祖雕像經費已到位，需時間製作，先布置裝置藝術，可引人潮；綠營則指，媽祖文化園區卻不見主角媽祖，如同「牛肉麵沒有牛肉，切再多小菜也沒用」，希望趕快到位。

國民黨市議員李榮鴻表示，媽祖雕像經費已到位，因需要時間製作，最快明年完工，而市府先以裝置藝術點綴周遭，「相當好」，讓來訪遊客「看到進來拍照、打卡」，對觀光多少有幫助。

民進黨市議員吳敏濟說，媽祖文化園區已延宕10多年，重頭戲就是媽祖雕像，遊客不會為了裝置藝術慕名而來，希望市府加緊腳步，將媽祖雕像安置到位。

民進黨市議員施志昌說，大安媽祖文化園區沒有媽祖雕像，如同「牛肉麵沒有牛肉，切再多小菜也沒有用」，無法改變大安媽祖文化園區整體營運的狀況，且2座雕塑品是否跟大安媽祖文化園區能否搭配，他也存疑。

觀旅局說，媽祖園區內的兩件大型公共藝術雕塑作品，以當地特有人文為靈感，承接媽祖慈愛精神，融合現地環境，作品材質採用316亮面不鏽鋼鍛造，晶瑩剔透亮麗無比，活化整個園區空間。

兩作品地面設置LED太陽能埋地燈光，夜間顯現另一風貌，可望在未來成為矚目的觀光特色亮點。

觀旅局近期將邀集社區民眾，由藝術家陳齊川老師帶領民眾導覽兩件作品、解說創作理念，認識大安港媽祖文化園區建築精神及在地文史與自然特色，讓民眾感受公共藝術的造型美感。

觀旅局說，大安港媽祖文化園區是海線重大觀光建設之一，園區整體完工後可結合當地媽祖文化與沿海區域的產業特質及自然景觀，創造以海線文化為主軸的觀光旅遊景點，搭配濱海沿線的自行車道，吸引愛好自行車活動旅客造訪，為園區注入人潮。

媽祖 議員 裝置藝術

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