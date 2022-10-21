中部添募血「生力軍」！食品流通聯合會今捐大型捐血車

中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會有鑑於中部募集醫療用血的捐血車耗損大，今天下午在台中舉辦「捐血一袋愛心一代食在很棒」大型捐血車捐贈啟用儀式，捐贈一輛近700萬元的大型捐血車，並預告12月31日將於台中草悟道舉辦大型的捐血公益園遊會。

今天的捐血車啟用儀式，在中華民國食品流通商業公會理事長賴立彪、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台中市社會局長彭懷真、衛生局副局長陳麗娟、立委張廖萬堅，以及中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會各分會理事代表見證下，打開巨型愛心球，放飛400多顆繽紛環保氣球，象徵有了這輛「生力軍」中部的捐血量將再創新高。

賴立彪說，聯合會從2019年起，每年10月都大力支持台中捐血中心豐盛的食品禮袋，鼓勵民眾踴躍捐血，捐血量年年創新高，去年聯合會更登高一呼集會員之力捐贈大型捐血車，沒想到僅花2周就籌措近700萬元買車，令人感動。

魏昇堂說，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，每日醫療用血約需1800袋，中部每年可募血43萬袋，其中約有一半是透過捐血車募集，中部捐血車加上今天捐贈的這輛「生力軍」共有12輛，其中9輛車齡超過5年。疫情期間捐血量真的受到極大的考驗，今天中部血庫血量仍低於7天安全庫存，請民眾踴躍捐血。