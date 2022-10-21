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沒打流感疫苗的長者注意 台中26家衛生所明開打

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，考明起26家衛生所特別開設流感疫苗接種門診。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，考明起26家衛生所特別開設流感疫苗接種門診。圖／台中市衛生局提供

公費流感疫苗今年分二階段開打，第一階段10月1日開打。台中市衛生局說，考量天候轉涼且第一階段優先接種期至10月底，避免11月1日起開放第二段後的接種潮，增加長者排隊等候時間，明起26家衛生所特別開設流感疫苗接種門診。

衛生局呼籲，尚未接種流感疫苗長者，請攜帶健保卡就近至衛生所或合約院所接種，盡早獲得流感保護力，降低感染重症風險。

衛生局說明，第一階段對象包含65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、國小至高中學生、醫事及衛生等單位防相關人員、孕婦及6個月內嬰兒父母、具高風險慢性病等，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人將自11月1日起開放接種，台中市65歲以上長者有41萬2362人，統計至昨天，已接種13萬9475人，接種率33.8%。

衛生局長曾梓展表示，今年起已有多國觀察到流感病毒活動度上升，所以今年在流行期前完成流感疫苗接種更顯重要，流感疫苗可以和其他疫苗同時或間隔任何時間接種，台中市有645家流感疫苗接種合約院所，可至衛生局網站查詢，或電洽台中市各區衛生所。

衛生局指出，台中市疫苗預約平台，除提供新冠疫苗預約外，第六期也開放6個月至6足歲及50歲以上民眾預約流感疫苗，簡化疫苗預約作業，此次預約時間為10月24日上午9時至26日下午8時止，接種日期為10月31日至11月6日，歡迎符合資格民眾線上預約

另外，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，提供莫德納、兒童BNT、成人BNT、幼兒莫德納、幼兒BNT、次世代等劑型疫苗，外展接種站可上https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post查詢。

流感疫苗 衛生局 台中市

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