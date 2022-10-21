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中市埤豐橋改建開工 盧秀燕：給山城一條安全回家的路

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天舉行動土典禮，預計2025年6月完工(完工模擬圖)。圖／台中市政府提供
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天舉行動土典禮，預計2025年6月完工(完工模擬圖)。圖／台中市政府提供

台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損。今舉行東勢區埤豐橋改建工程，由台中市長盧秀燕開工動土，總經費約10億元，預計2025年6月完工。

盧秀燕致詞表示，改建的橋梁全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，將以脊背橋形式重現、加強耐震工程並讓人車分道，完工後可提供山城居民更安全的通行橋梁。

「一定要給山城地區做一條安全回家的路！」盧指出，埤豐橋在921大地震時橋梁南端受損、橋下河道刷深，雖經過橋墩基礎補強，還是有安全疑慮。

她上任後編列預算進行改建工程，埤豐橋改建後將增加2側人行道，讓人車分道，提供行人友善空間，並將設置4處觀景平台，提供民眾拍照打卡、欣賞石岡壩與大甲溪之美，促進安全、交通便利，也達到提升經濟、景觀及文化目的。

建設局長陳大田說明，埤豐橋2000年曾局部重建，但大部分仍屬老舊橋梁，因該地區岩層軟弱、河道持續沖刷，導致橋墩基礎裸露加劇，影響橋梁穩定度與耐洪能力，不利河川整治管理。埤豐橋改建工程適逢疫情導致營建物價大幅上漲，以及營造業缺工缺料影響，工程費大幅增加，總工程費用達10億元，今年8月完成工程發包、今日開工，預計2025年6月完工。

今日開工典禮，立法委員江啟臣、市議員張瀞分、冉齡軒、陳本添、謝志忠、市府客委會主委江俊龍、東勢區長翁培真、豐原區長洪峰明、石岡區長劉素幸、新社區長林淑惠及東勢、豐原、石岡在地多位里長等均出席，市議員陳清龍、蔡成圭也派代表共襄盛舉。

台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天由台中市長盧秀燕舉行動土典禮，預計2025年6月完工(完工模擬圖)。圖／台中市政府提供
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天由台中市長盧秀燕舉行動土典禮，預計2025年6月完工(完工模擬圖)。圖／台中市政府提供
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天舉行動土典禮，預計2025年6月完工(現況圖)。圖／台中市政府提供
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天舉行動土典禮，預計2025年6月完工(現況圖)。圖／台中市政府提供
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天舉行動土典禮，預計2025年6月完工(完工模擬圖)。圖／台中市政府提供
台中市東勢埤豐橋銜接東勢、石岡、豐原與后里區道路，因921地震造成橋梁受損，市府編列總經費約10億元，今天舉行動土典禮，預計2025年6月完工(完工模擬圖)。圖／台中市政府提供

台中市長 921大地震 議員

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