快訊

直擊伯爵山莊慘況！受災戶家中仍泡水 重建家園得花數個月

金鐘57／金鐘獎得獎名單 「寶島神很大」奪生活風格節目獎（持續更新）

金鐘57／AKIRA氣勢全開！正名「第一代姐夫」與具俊曄別苗頭

台中埤豐橋改建開工 給山城居民安全回家的路

中央社／ 台中21日電

連接台中市東勢、石岡、豐原及后里區的「東勢區埤豐橋改建工程」，今天舉行開工典禮，總經費約新台幣10億元，預計114年6月完工，屆時可提供山城居民一條安全回家的路。

台中市長盧秀燕在開工典禮致詞表示，改建的橋梁全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，將以脊背橋形式重現、加強耐震工程並讓人車分道，完工後可提供山城居民更安全的通行橋梁。

盧秀燕指出，埤豐橋於921大地震時橋梁南端受損、橋下河道刷深，雖經過幾次橋墩基礎補強，還是有安全疑慮，多年來因經費龐大，遲遲無法改建，她上任後下定決心編列預算進行改建工程。

盧秀燕說，埤豐橋改建後將增加2側人行道，讓人車分道，提供行人友善空間，並設置4處觀景平台，提供民眾拍照打卡、欣賞石岡壩與大甲溪之美，促進安全、交通便利，也達到提升經濟、景觀及文化目的。

台中市建設局長陳大田說明，埤豐橋改建工程適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致營建物價大幅上漲，以及營造業缺工缺料影響，工程費大幅增加，總工程費用達10億元，建設局排除萬難，今年8月完成工程發包、並於今天開工，預計114年6月完工。

此外，對於地方關心的「東勢豐原生活圈快速道路」，盧秀燕表示，自103年8月動工後，因環評爭議工程停擺，她上任後決心重啟推動，凝聚地方共識後，不到2年時間通過環評、微調路線，從拆遷百戶到只需拆遷2戶，歷經6次招標終於發包成功。總工程經費高達130億元，預計10月30日舉辦開工典禮，最快將於115年完工通車。

盧秀燕 台中市長 環評

延伸閱讀

燕子、禿子明將同台？蔡其昌陣營批盧仿效韓國瑜當落跑市長

影／台中最大公托開幕 后里墩北公托11月收托60名嬰幼兒

影／未親抽號次跑公托開幕 盧秀燕：市政優先是我對市民承諾

號次抽籤／盧秀燕爭取連任再抽中3號 支持者比OK大喊「連莊」

相關新聞

8旬翁帶來30年萬用鑰匙 芬園神秘百年保險櫃懸賞打開了

彰化縣芬園鄉公所有1座百年保險箱，封存多年沒打開過，芬園鄉長林世明懸賞金1萬元，盼有人能協助打開，今天1名台中80歲王姓...

號次抽籤／南投縣號次抽籤出爐 僅萬人口的水里、仁愛鄉競爭激烈

南投縣有13個鄉鎮市，完成登記後共有32人報名參選地方鄉鎮首長寶座，四大鄉鎮市中以南投市及竹山鎮人數最多，各有3人上午完...

號次抽籤／土地公有旨意 彰化溪湖這里里長選舉最「神」氣

彰化縣溪湖鎮巫厝尋蹤亮點計畫出包，牽動最基層選舉，佃農之子陳慶霖投身下屆東溪里長選舉，今在候選人號次抽籤時演出行動劇，由...

影／中市議員第4選區 她穿戰袍拿聖旨「萱」戰 陳清龍喊：十全十美

台中市議員今早抽號次，第4選區(豐原后里)11搶5席。無黨籍新人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一...

縣議員失格又翻盤首例 彰縣洪本成：不辜負選民期待

彰化縣第五選區尋求連任的縣議員洪本成因被中選會審查曾涉貪，公告不符參選資格，不得登記為候選人，洪本成向法院聲請假處分，前...

號次抽籤／彰化員林市長選舉抽籤 阿伯抽籤王 藍綠安靜

彰化縣員林市下屆市長選舉今天上午候選人號次抽籤，單槍匹馬出席的無黨籍候選人張文和抽中籤王「1號」，民進黨候選人陳秋蓉抽中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。