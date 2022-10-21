8旬翁帶來30年萬用鑰匙 芬園神秘百年保險櫃懸賞打開了

彰化縣芬園鄉公所有1座百年保險箱，封存多年沒打開過，芬園鄉長林世明懸賞金1萬元，盼有人能協助打開，今天1名台中80歲王姓老翁帶來使用30多年的「萬用鑰匙」，花了40分鐘終於打開保險櫃，不過原以為存放過去史料，結果裡面空無一物。

王姓老翁坐在小板凳上用槌子在保險櫃四周敲敲打打，花了40分鐘左右，成功解鎖轉開保險櫃，在場的鄉長林世明往櫃內一看，結果什麼東西都沒有。

林世明說，現正展出的庄役場（舊公所內）古文物展中，有展出這座日治時期的神秘保險箱，因年代久遠，保險箱已經沒有鑰匙及密碼，根本打不開，大家都好奇裡面有什麼，「原本以為裡面有金條。」

公所起初懸賞5千元，徵求開鎖高手卻無人破解，因此提高到1萬元，有近10人試圖解鎖，但都宣告失敗，最後由王姓老翁成功破解，重金懸賞下，終於可以一窺這個百年歷史的保險櫃內部。