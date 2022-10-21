中市優質芋頭評鑑 大甲區李碩修奪冠軍

台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌奪冠軍。

農業局指出，今日評審依芋頭生鮮外觀(均重、整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害)及熟芋官能品評(香氣、色澤、質地及口感)等項目評比，經評審委員仔細審查評分後，由大甲區李碩修榮獲特等獎，奪得今年台中市優質芋頭評鑑冠軍。

另，曾俊榮、卓明溪榮獲頭等獎，鄭全益、陳志維、劉木川榮獲貳等獎，以及紀文雄等6名榮獲優等獎。