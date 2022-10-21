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中市優質芋頭評鑑 大甲區李碩修奪冠軍

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供

台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌奪冠軍。

農業局指出，今日評審依芋頭生鮮外觀(均重、整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害)及熟芋官能品評(香氣、色澤、質地及口感)等項目評比，經評審委員仔細審查評分後，由大甲區李碩修榮獲特等獎，奪得今年台中市優質芋頭評鑑冠軍。

另，曾俊榮、卓明溪榮獲頭等獎，鄭全益、陳志維、劉木川榮獲貳等獎，以及紀文雄等6名榮獲優等獎。

台中市為全國最大芋頭產區，台中市栽培面積達901公頃、年產量達1.6萬公噸，主要分布於大甲、大安、后里、外埔等區，地處大安溪和大甲溪之間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨、氣候適宜等優勢，每年產季8月至隔年4月，生產的芋頭香濃醇郁、口感鬆軟綿密。

台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供
台中市大甲區農會今舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌，勇奪冠軍。圖／台中市政府提供

台中市 生鮮 農會

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