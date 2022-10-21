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老翁開鎖芬園日治時期保險櫃 空無一物眾人失望

中央社／ 彰化21日電

彰化芬園鄉公所祭出1萬元獎金，徵開鎖好手打開疑為日治時期保險櫃；80歲王姓老翁今天使用萬用鑰匙及鐵鎚等工具，約花40分鐘終於打開，但裡頭卻空無一物，眾人大失所望。

被列為縣定古蹟的芬園庄役場整修時發現一座疑為日治時期的保險櫃，保險櫃因年代久遠，沒有鑰匙也沒人記得密碼無法開啟，芬園鄉公所祭出獎金新台幣5000元徵求開鎖高手，有民眾試了1個多小時，無功而返，鄉公所提高獎金到1萬元，徵求更多好手開鎖。

一名來自台中市的80歲王姓老翁，上午帶著萬用鑰匙、針油及鐵鎚等工具嘗試打開保險櫃，王姓老翁坐在小板凳上，小心翼翼轉動轉盤鎖，並將萬用鑰匙放入鑰匙孔，有時也使用鐵鎚敲打保險櫃，花了約40分鐘，終於打開保險櫃。

王姓老翁接受媒體聯訪指出，他從事保險櫃相關行業，曾打開許多保險櫃和鎖頭，家中也有一座外型類似的保險櫃，於是決定到芬園鄉挑戰。

彰化芬園鄉長林世明接受媒體聯訪表示，當保險櫃被打開，眾人卻發現裡頭空無一物，讓大家好失望，期待落空。不過鄉公所仍發出1萬元獎金，解開保險櫃謎團，也算是件開心的事情。

彰化 日治時期

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