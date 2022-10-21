台中電競嘉年華弘光科大開戰 籃球員力挺

2022台中電競嘉年華活動今天開場，一連3天將在弘光科技大學開戰，今天籃球員吳松蔚、林俊吉現身力挺，在產官學三方合作，培植優秀電競選手，打造友善電競發展環境。

2022台中電競嘉年華活動今天在弘光科技大學電競館熱鬧開場，首日校園盃「英雄聯盟」賽事搶先登場，台中市運動局長李昱叡、台中市議員、電競委員會主委江肇國、市議員王立任與會出席。

李昱叡表示，台中致力發展運動賽事，電競也是重要的一環，透過產官學三方合作，培植優秀的電競選手，領先全國、扎根校園，打造友善的電競發展環境，希望台中成為重要的電競基地。

江肇國指出，每年舉辦的電競嘉年華，一屆比一屆規模更加盛大，除象徵有更多校園、企業投入到電競領域中，也表示電競已經是全民運動，去年更拿下全國運團體、個人雙冠軍。

身為電競委員會主委，江肇國說，將會投入更多心力，培養民眾玩電競的興趣、發展電競相關的活動，甚至讓台中成為電競人才庫，讓台中落實成為「FUN電城市」。