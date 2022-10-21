號次抽籤／土地公有旨意 彰化溪湖這里里長選舉最「神」氣

彰化縣溪湖鎮巫厝尋蹤亮點計畫出包，牽動最基層選舉，佃農之子陳慶霖投身下屆東溪里長選舉，今在候選人號次抽籤時演出行動劇，由「土地公、土地婆」陪同抽中3號，陳慶霖高喊「一人當選，三人服務。」誓言保住石鵝湖福德寺的廟產，爭取在地農民的權益。

村里長是最基層公職人員，今天彰化縣今年年底五合一選舉候選人號次抽籤，縣長及縣議員、鄉鎮民代表抽籤後較有造勢活動，村里長絕大多數相當平靜，陳慶霖為凸顯訴求演出行動劇，引人注目。

陳慶霖由「土地公」、抱著石鵝的「土地婆」陪同到溪湖鎮選務作業中心抽籤，「土地公」為他披上綵帶。東溪里下屆里長選舉有3人登記，陳慶霖抽中3號，高喊「一人當選，三人服務。」扮作土地公的也高喊「陳慶霖凍蒜」。

陳慶霖在選務作業中心一樓戶外繼續演行動劇，「土地婆」說有人「肖想」廟產，要「土地公」想辦法阻止，「土地公」說找陳慶霖競選下屆里長，保住福德寺廟產不被不肖人士奪走。

陳慶霖接著表示，石鵝湖的福德寺建廟歷史悠久，他的父祖輩和很多農民向福德寺土地公夫婦租地耕種，卻有不肖人士把福德寺更名為肇霖宮福德寺，偽造同意書透過溪湖鎮公所、彰化縣政府申請客家委員會補助經費，把農民租用耕作的土地變更為「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」用地。

陳慶霖說，他為此興訟提告都勝訴，客委會收回「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」補助款，鎮公所也通知建築規畫團隊在今年3月20日拆除貨櫃屋，農地違建雖落幕，但他要為福德寺討公道和維護廟產，決定競選下屆里長，當初爭取和提報計畫的地方人士如果自認一切合法，可以出面和他一起簽署「保證廟產不損分毫」。