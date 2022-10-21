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影／中市議員第4選區 她穿戰袍拿聖旨「萱」戰 陳清龍喊：十全十美

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市無黨籍市議員候選人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。圖／台中市市議員候選人蔡怡萱提供
台中市無黨籍市議員候選人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。圖／台中市市議員候選人蔡怡萱提供

台中市議員今早抽號次，第4選區（豐原后里）11搶5席。無黨籍新人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。無黨籍候選人陳清龍抽中10號，高聲「十全十美、實在做事」。

第4選區（后里、豐原）抽籤號次結果如下：1號陳若庭、2號陳本添、3號張瀞分 、4號廖芝晏、5號翁美春、6號謝志忠、7號邱愛珊、8號傅智恒、9號黃朝淵、10號陳清龍、11號蔡怡萱。

無黨籍市議員候選人「豐后女將」蔡怡萱，今身穿紅色將軍戰袍，率領一群「豐后軍」，聲勢浩蕩前往豐原區公所，參加競選號次抽籤，幸運抽中11號，代表「一心一意，為民服務」。

蔡怡萱表示，自己有年輕人的衝勁及熱血，還有新世代超脫傳統守舊的眼光與願意改變的勇氣，凡事都有第一次，需要第一次的突破，才有後續改變的可能，「走舊路到不了新地方」。

上屆得票率最高、以建設豐原成水岸花都、打造后里成觀光城市的現任市議員陳清龍，抽中10號，立即喊出：「十全十美、實在做事」。

陳龍表示，對的事要持續做，好的政策要要延續再精進，拜託大家用選票全力做為他的後盾，讓豐原、后里繼續進步、更加美好。

台中市無黨籍市議員候選人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。圖／台中市市議員候選人蔡怡萱提供
台中市無黨籍市議員候選人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。圖／台中市市議員候選人蔡怡萱提供
台中市無黨籍市議員候選人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。圖／台中市市議員候選人蔡怡萱提供
台中市無黨籍市議員候選人蔡怡萱身穿紅戰袍、手持聖旨「萱」戰，喊出「11號，一心一意，為民服務」。圖／台中市市議員候選人蔡怡萱提供
台中市議員候選人陳清龍抽中10號，高聲「十全十美、實在做事」。圖／台中市議員候選人陳清龍提供
台中市議員候選人陳清龍抽中10號，高聲「十全十美、實在做事」。圖／台中市議員候選人陳清龍提供

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