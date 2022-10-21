縣議員失格又翻盤首例 彰縣洪本成：不辜負選民期待

彰化縣第五選區尋求連任的縣議員洪本成因被中選會審查曾涉貪，公告不符參選資格，不得登記為候選人，洪本成向法院聲請假處分，前天獲台北高等行政法院裁定准許繼續參選，可抗告，洪本成今天到彰化選委會參加抽籤抽中6號，他表示，已在地服務30多年了，鄉親都支持他繼續選下去，不能辜負大家的期待。

針對這件縣議員參選人失格後翻盤成功首例，地方都頻打聽洪本成的律師是誰，經了解，洪本成尋求法官退休轉任律師的洪志賢，洪志賢說，中選會規定並不合理，等於讓人終生都不能參與選舉，緩刑期滿都等同沒罪，判「免刑」卻終生不能選，不符合比例原則。

洪本成2003年因犯貪汙罪經法院判免刑確定，但他2006年開始參與公職人員選舉，且為現任彰化縣議員，洪志賢指出，法令規定模糊，中選會20年來都允許洪本成可以參選，法令都沒有修改，為何昨是今非，嚴重破壞人民對政府的信賴，且全世界沒有一個國家可以終身禁止一個人民參選，應保障人民在憲法上的參政權。不

洪志賢說，類似選舉訴訟「暫時處分」以前沒有人成功過，之後還會向行政法院提起訴訟告中選會，要求撤銷所有處分。

地人士指出，洪本成曾任溪湖鎮民代表會主席、副主席，妻子也是鎮代，在溪湖鎮有基本鐵票，加上這次聲請暫時狀態假處分獲准能繼續參選，引發討論，可能更會激起選民支持。