號次抽籤／彰化員林市長選舉抽籤 阿伯抽籤王 藍綠安靜

彰化縣員林市下屆市長選舉今天上午候選人號次抽籤，單槍匹馬出席的無黨籍候選人張文和抽中籤王「1號」，民進黨候選人陳秋蓉抽中2號，現任市長游振雄抽中3號，陳秋蓉和游振雄各在支持者簇擁下走出員林市選務作業中心，前往市區掃街拜票，張文和默默離開。

競選號次1號的張文和表示，他看不慣民進黨胡作非為，沒把人民放心上，國民黨過於軟弱，毫無制衡力量，他出來參選爭取中間與理性的選民支持，如果當選他會連繫立法委員高嘉瑜，請高嘉瑜協助員林市都市發展，進而打造更美好的台灣。

候選人抽籤時，藍、綠陣營坐在後面觀眾區，壁壘分明，當張文和抽籤，各候選人支持者竊竊私語「該不會阿伯抽中1號？」果然張文和抽中籤王，選務人員隻身前來抽籤和競選的阿伯熱烈鼓掌，但觀眾席各方人馬安靜，張文和沒喊口號，張開雙臂向大家比出「1」即回座。