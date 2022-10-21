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號次抽籤／彰化員林市長選舉抽籤 阿伯抽籤王 藍綠安靜
彰化縣員林市下屆市長選舉今天上午候選人號次抽籤，單槍匹馬出席的無黨籍候選人張文和抽中籤王「1號」，民進黨候選人陳秋蓉抽中2號，現任市長游振雄抽中3號，陳秋蓉和游振雄各在支持者簇擁下走出員林市選務作業中心，前往市區掃街拜票，張文和默默離開。
競選號次1號的張文和表示，他看不慣民進黨胡作非為，沒把人民放心上，國民黨過於軟弱，毫無制衡力量，他出來參選爭取中間與理性的選民支持，如果當選他會連繫立法委員高嘉瑜，請高嘉瑜協助員林市都市發展，進而打造更美好的台灣。
候選人抽籤時，藍、綠陣營坐在後面觀眾區，壁壘分明，當張文和抽籤，各候選人支持者竊竊私語「該不會阿伯抽中1號？」果然張文和抽中籤王，選務人員隻身前來抽籤和競選的阿伯熱烈鼓掌，但觀眾席各方人馬安靜，張文和沒喊口號，張開雙臂向大家比出「1」即回座。
接著游振雄上前抽籤，抽中2號，支持者喊出「凍蒜」，游振雄身為現任市長，態度謹慎，微笑的走回座位沒多講話。陳秋蓉接著上前抽中3號，自己高喊「3號，讓員林更好。」支持者高喊「2號勝利、勝利。」游振雄和支持先走出員林市選作中心，搭乘選舉戰車掃街拜票，告訴選民「市長選3號」，然後和支持者到一樓停車場搭乘選舉宣選車掃街。
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