號次抽籤／巧！台中白袍參選抽中7號 4年前恩師柯P、妻都是7

真巧！台中市議員選舉候選人姓名號次抽籤今天上午登場，其中第三選區(龍井、大肚、烏日)民眾黨候選人、診所醫師魏嘉慶抽中「7號」。魏嘉慶說，四年前，他和妻子女醫師賴怡均的恩師、台北市長柯文哲參選時抽中7號，其妻賴怡均四年前參選台中市第三選區議員也抽中「7號」，今天他又抽中「7號」。

台中市第3選區(龍井、大肚、烏日)抽中號次：1號林昊佑、2號曾威、3號林孟令、4號宋柏誼、5號張家銨、6號陳玄曄、7號魏嘉慶、8號楊文元、9號吳瓊華。