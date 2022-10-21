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號次抽籤／巧！台中白袍參選抽中7號 4年前恩師柯P、妻都是7

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市第三選區議員候選人醫師魏嘉慶（右）今抽中「7號」，四年前，其妻賴怡均（左）參選台中市第三選區議員也抽中「7號」。圖／魏嘉慶提供
台中市第三選區議員候選人醫師魏嘉慶（右）今抽中「7號」，四年前，其妻賴怡均（左）參選台中市第三選區議員也抽中「7號」。圖／魏嘉慶提供

真巧！台中市議員選舉候選人姓名號次抽籤今天上午登場，其中第三選區(龍井、大肚、烏日)民眾黨候選人、診所醫師魏嘉慶抽中「7號」。魏嘉慶說，四年前，他和妻子女醫師賴怡均的恩師、台北市長柯文哲參選時抽中7號，其妻賴怡均四年前參選台中市第三選區議員也抽中「7號」，今天他又抽中「7號」。

台中市第3選區(龍井、大肚、烏日)抽中號次：1號林昊佑、2號曾威、3號林孟令、4號宋柏誼、5號張家銨、6號陳玄曄、7號魏嘉慶、8號楊文元、9號吳瓊華。

醫師魏嘉慶說，他是家醫科醫師，與妻子賴怡均醫師在龍井執業多年，長年關注改善空汙，並執行長照2.0居家醫療，到府提供鄉親醫療服務。 妻子賴怡均曾在四年前以無黨參選此區市議員，今年他以民眾黨參選市議員。他會秉持醫者父母心，好好照顧、陪伴鄉親，顧老、育幼，爭取呼吸一口乾淨空氣。

台中市第三選區議員候選人醫師魏嘉慶今抽中「7號」，四年前，其妻賴怡均（右）參選台中市第三選區議員也抽中「7號」。圖／魏嘉慶提供
台中市第三選區議員候選人醫師魏嘉慶今抽中「7號」，四年前，其妻賴怡均（右）參選台中市第三選區議員也抽中「7號」。圖／魏嘉慶提供

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