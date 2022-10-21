號次抽籤／彰化市長選舉5人激戰 各有策略爭取選票

年底彰化市長選舉競爭激烈，今天號次抽籤，依序無黨籍前台中縣議員劉坤鱧抽中5號、民進黨籍現任市長林世賢抽中4號、退出國民黨以無黨籍參選的前縣議員張東正抽中3號、國民黨提名的前縣議員黃玉芬抽中1號、補教業者林強世因未到場，主持人代抽抽中2號。

劉坤鱧抽中5號高喊「五福臨門、一定當選」，他選舉緊咬公所寺廟室運作，他受訪指出，選戰最後仍會持續要求公開南瑤宮帳目，也力推還廟於民。

林世賢有現任優勢，現場氣勢強，抽籤抽得「4號」，喊出「四大光榮、勢在必行」，他說，過去4年任曾先後榮獲國家級的「四大光榮」，未來順利連任後，將全力推動「五大建設」。

張東正抽中3號，在藍綠夾縫中，他對選情持正面態度，他說，會延續先前的拜票節奏，包括政見會、家戶拜訪以及站路口等都會進行，這段時間感受到許多支持者的溫暖，認同他是會做事的人，認為選情樂觀。

黃玉芬抽中1號高喊一馬當先，她說，彰化市從來沒有女性市長，希望能以自己的女性特質讓市政有不同氣象，這段時間已從大路口站到小路口，聲音都講到啞了，獲得很多正面回應，被問到是否會辦大型造勢或競選總部成立，她則表示還未確定。