聽新聞
test
0:00 / 0:00
號次抽籤／彰化市長選舉5人激戰 各有策略爭取選票
年底彰化市長選舉競爭激烈，今天號次抽籤，依序無黨籍前台中縣議員劉坤鱧抽中5號、民進黨籍現任市長林世賢抽中4號、退出國民黨以無黨籍參選的前縣議員張東正抽中3號、國民黨提名的前縣議員黃玉芬抽中1號、補教業者林強世因未到場，主持人代抽抽中2號。
劉坤鱧抽中5號高喊「五福臨門、一定當選」，他選舉緊咬公所寺廟室運作，他受訪指出，選戰最後仍會持續要求公開南瑤宮帳目，也力推還廟於民。
林世賢有現任優勢，現場氣勢強，抽籤抽得「4號」，喊出「四大光榮、勢在必行」，他說，過去4年任曾先後榮獲國家級的「四大光榮」，未來順利連任後，將全力推動「五大建設」。
張東正抽中3號，在藍綠夾縫中，他對選情持正面態度，他說，會延續先前的拜票節奏，包括政見會、家戶拜訪以及站路口等都會進行，這段時間感受到許多支持者的溫暖，認同他是會做事的人，認為選情樂觀。
黃玉芬抽中1號高喊一馬當先，她說，彰化市從來沒有女性市長，希望能以自己的女性特質讓市政有不同氣象，這段時間已從大路口站到小路口，聲音都講到啞了，獲得很多正面回應，被問到是否會辦大型造勢或競選總部成立，她則表示還未確定。
地方人士分析，以知名度來說，彰化市長選舉目前三強鼎立，林世賢有行政資源，加上藍營分裂對他有利，不過黃玉芬勤走基層，身段柔軟，有吸納中間、年輕選民實力，而張東正曾為國民黨縣議員，這次選舉又與爭取連任議員的妻子陳銌銌相互拉抬，仍有鐵票群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言