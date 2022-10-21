號次抽籤／南投議員1選區參選爆炸 他出動上億元超跑車隊造勢

南投縣議員第一選區參選人爆炸，26人爭搶10席議員，競爭激烈，號次抽籤候選人也想盡辦法造勢，爭取選民印象。無黨籍候選人林佑虔上午便出動超跑車隊參加抽籤，陣陣轟隆引擎聲浪引人側目，林佑虔說，這些超跑都是好朋友相挺，主動參加造勢，18輛超跑、豪車總價格上億元，他強調自己腳踏實地，一定能脫穎而出，為南投鄉親服務。

司法院前院長林洋港長孫林儒暘也參加第一選區議員選舉，他說，這十個月來，他走遍南投和名間鄉各村里，感受萬物齊漲和疫情壓力下，基層民眾生活負擔沉重。他就讀台中一中和台大政治研究所，希望能跟隨祖父阿港伯的腳步，服務南投鄉親。他抽中23號，希望大家熱心相挺，助他一臂之力。

林佑虔是刺青師，今年表態參選時，他就在南投市路口架設大型選舉看板，寫著大大的「幹」字惹人注意。今天號次抽籤，林佑虔又出動超跑車隊到縣選委會造勢，十多輛超跑聲勢浩大，轟隆隆的引擎聲浪果然讓吸引許多人轉頭關注拍照，警方也忙著維持道路秩序。

林佑虔說，他沒有政黨和派系，許多好朋友知道他今天號次抽籤，主動出車相挺，今天造勢車隊共有18輛，包括藍寶堅尼、邁拉倫等千萬元超跑和勞斯萊斯等豪車，總價一億多元。如果機會當選，他會發揮肯幹實幹的精神，為民喉舌、爭取建設。