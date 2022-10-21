快訊

護盤台積電打水漂？昨天最後一盤搶進買盤現賠4,767萬

30多歲男「頭暈痠痛」快篩陽 用抗病毒藥物6天後家中亡

本土+3萬7196 境外+69 死亡+78 仍在高原期但往好方向走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

號次抽籤／南投議員1選區參選爆炸 他出動上億元超跑車隊造勢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣議員第一選區參選人爆炸，26人爭搶10席議員，競爭激烈，號次抽籤候選人也想盡辦法造勢，爭取選民印象。無黨籍候選人林佑虔上午便出動超跑車隊參加抽籤，陣陣轟隆引擎聲浪引人側目，林佑虔說，這些超跑都是好朋友相挺，主動參加造勢，18輛超跑、豪車總價格上億元，他強調自己腳踏實地，一定能脫穎而出，為南投鄉親服務。

司法院前院長林洋港長孫林儒暘也參加第一選區議員選舉，他說，這十個月來，他走遍南投和名間鄉各村里，感受萬物齊漲和疫情壓力下，基層民眾生活負擔沉重。他就讀台中一中和台大政治研究所，希望能跟隨祖父阿港伯的腳步，服務南投鄉親。他抽中23號，希望大家熱心相挺，助他一臂之力。

林佑虔是刺青師，今年表態參選時，他就在南投市路口架設大型選舉看板，寫著大大的「幹」字惹人注意。今天號次抽籤，林佑虔又出動超跑車隊到縣選委會造勢，十多輛超跑聲勢浩大，轟隆隆的引擎聲浪果然讓吸引許多人轉頭關注拍照，警方也忙著維持道路秩序。

林佑虔說，他沒有政黨和派系，許多好朋友知道他今天號次抽籤，主動出車相挺，今天造勢車隊共有18輛，包括藍寶堅尼、邁拉倫等千萬元超跑和勞斯萊斯等豪車，總價一億多元。如果機會當選，他會發揮肯幹實幹的精神，為民喉舌、爭取建設。

議員 南投縣選舉 2022大選

延伸閱讀

民進黨台東各候選人號次出爐 新台東戰隊誓言全壘打

新北129名議員候選人完成號次抽籤 喊出與數字相應口號

影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意

南投縣長民調拉近？ 候選人蔡培慧、許淑華：各自努力

相關新聞

號次抽籤／巧！台中白袍參選抽中7號 4年前恩師柯P、妻都是7

真巧！台中市議員選舉候選人姓名號次抽籤今天上午登場，其中第三選區(龍井、大肚、烏日)民眾黨候選人、診所醫師魏嘉慶抽中「7...

號次抽籤／彰化市長選舉5人激戰 各有策略爭取選票

年底彰化市長選舉競爭激烈，今天號次抽籤，依序無黨籍前台中縣議員劉坤鱧抽中5號、民進黨籍現任市長林世賢抽中4號、退出國民黨...

號次抽籤／南投議員1選區參選爆炸 他出動上億元超跑車隊造勢

南投縣議員第一選區參選人爆炸，26人爭搶10席議員，競爭激烈，號次抽籤候選人也想盡辦法造勢，爭取選民印象。無黨籍候選人林...

有圖有真相 彰化漁民疑強風吹壞風機害死白蝦

彰化縣芳苑鄉沿養殖魚塭白蝦暴斃，漁民從魚塭旁的混凝土堤岸看見漏油，循線查出疑似堤岸邊陸上風機肇事，更離譜的是秋颱尼莎和東...

號次抽籤／候選人揹媽祖進會場 台中市議員17選區號次揭曉

台中市議員選舉候選人姓名號次抽籤會今天上午舉行，共有17選區、132名候選人進行抽籤，抽籤結果出爐。

號次抽籤／台中海線第2選區出爐 支持者這裡看號碼！

台中市市議員選舉今天上午號次抽籤，第2選區(清水、梧棲、沙鹿)結果出爐：無黨籍陳廷秀，抽出1號、小民參政歐巴桑聯盟陳怡萱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。