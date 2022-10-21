有圖有真相 彰化漁民疑強風吹壞風機害死白蝦
彰化縣芳苑鄉沿養殖魚塭白蝦暴斃，漁民從魚塭旁的混凝土堤岸看見漏油，循線查出疑似堤岸邊陸上風機肇事，更離譜的是秋颱尼莎和東北季風共伴效應，吹壞風機葉片落掉堤岸。再生能源公司已採養殖池水和暴斃白蝦送驗，漢寶村辦公室申請彰化縣動物防疫所和學術單位另行採樣，釐清白蝦暴斃是否與風機漏油有關。
上周尼莎颱天外圍環流和東北季風合擊，彰化縣沿海風勢強大，昨天強風明顯減弱，漁民發現白蝦暴斃，死亡大概3天，再發現養殖池旁的混凝土有一道道油漬，向漢寶村辦公室通報，報警也轉知再生能源公司派員到場會勘，陸續找到養殖池浮油。
彰化縣養殖協會副總幹事許永坤今天表示，已知有陸上風機被吹破，漁民看不到哪支風機損壞，被懷疑的兩支風機已損壞停機多時和報修，再生能源技術人員檢查最頂端的風機機艙總成裡面沒漏油，但風機底下有油漬，附近並無亂倒廢棄物，因此漁民請漢寶村辦公室申請彰化縣動物防疫所和學術單位人員採樣。
漢寶村長鄭鵬豐今天說，不能以頂端風機內部沒漏油就斷定整座機構結構一定沒其它方面有問題，畢竟上周強風吹落風機零件，他和漁民已申請採樣化驗，學術單位將派員到養殖池採樣並了解養殖環境，協助找出汙染來源。
這次疑似風機漏油汙染地點在彰化縣芳苑鄉朱仙姑段的養殖池，去年也發生漏油汙染，機油順著堤岸和養殖岸混凝土滲入養殖池，黏著在池底藻類上面，吃藻類和微生物的工作蝦-白蝦因體質最敏感先暴斃。
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