號次抽籤／候選人揹媽祖進會場 台中市議員17選區號次揭曉

台中市議員選舉候選人姓名號次抽籤會今天上午舉行，共有17選區、132名候選人進行抽籤，抽籤結果出爐。

無黨籍第11選區候選人林文仲今早揹著樂成宮媽祖，從競選總部步行至抽籤會場，希望效法媽祖精神，一步一腳印的為民眾服務。林文仲說，他沒有政黨資源，也沒有政治明星加持，因此請來宗教界的明星「媽祖」加持，希望高票當票，有機會為民服務。

角逐第15選區平地原住民的無黨籍吳建德，在市議員吳顯森、兄長吳呈賢陪同下前往東勢區公所抽籤，吳建德抽中5號，隨即喊出5號「五告讚」；國民黨參選第五選區市議員的吳呈賢則抽中11號。

抽籤結果如下：

第1選區(大甲、大安、外埔)：1號李文傑、2號施志昌、3號楊啓邦、4號吳敏濟。

第2選區(清水、梧棲、沙鹿)：1號陳廷秀、2號陳怡萱、3號尤碧鈴、4號王立任、5號張清照、6號楊典忠、7號紀金豐、8號顏莉敏、9號陳奇勲。

第3選區(龍井、大肚、烏日)：1號林昊佑、2號曾威、3號林孟令、4號宋柏誼、5號張家銨、6號陳玄曄、7號魏嘉慶、8號楊文元、9號吳瓊華。

第4選區(后里、豐原)：1號陳若庭、2號陳本添、3號張瀞分 、4號廖芝晏、5號翁美春、6號謝志忠、7號邱愛珊、8號傅智恒、9號黃朝淵、10號陳清龍、11號蔡怡萱。

第5選區(神岡、大雅、潭子)：1號黃威堯、2號蕭隆澤、3號周永鴻、4號徐瑄灃、5號林義偉、6號鄭勁節、7號邢振華、8號羅永珍、9號賴朝國、10號黃郁芩、11號吳呈賢、12號張睿倉。

第6選區(西屯區)：1號羅東霖、2號黃馨慧、3號林祈烽、4號陳淑華、5號張廖乃綸、6號楊大鋐、7號曾崇芳、8號張仲翹。

第7選區(南屯區)：1號吳佩芸、2號何坤鑫、3號張耀中、4號何文海、5號劉士州、6號洪鑫任、7號朱暖英。

第8選區(北屯)：1號沈佑蓮、2號陳成添、3號曾朝榮、4號李文基、5號邱于珊、6號謝家宜、7號彭振芳、8號黃健豪、9號賴順仁、10號蔡雅玲、11號段體佩、12號楊欣怡。

第9選區(北區)：1號陳政顯、2號賴佳微、3號陳文政、4號林欣德、5號陳俞融。

第10選區(中、西區)：1號紀文清、2號林京玲、3號黃守達、4號江肇國、5號黃敬傑、6號張彥彤、7號許瑞宏。

第11選區(東、南區)：1號何昆霖、2號張鈺偵、3號徐小媚、4號翁俊楠、5號林文仲、6號羅廷瑋、7號李中、8號陳雅惠、9號林俊凱、10號林霈涵、11號鄭功進。

第12選區(太平區)：1號張玉嬿、2號吳吉森、3號賴義鍠、4號林宜蓁、5號葉諾凡、6號蔡耀頡、7號黃佳恬。

第13選區(大里、霧峰)：1號林碧秀、2號張芬郁、3號薛安琪、4號楊偉浚、5號段中仁、6號林德宇、7號江和樹、8號張滄沂、9號蘇柏興、10號鄒明諺、11號林子傑、12號鄭伯其、13號陳裕承、14號李天生。

第14選區(東勢、新社、石岡、和平)：1號吳振嘉、2號賴裕銘、3號蔡成圭、4號徐煊博、5號冉齡軒。

第15選區(平地原住民)：1號江愛珍、2號林清發、3號洪志明、4號黃仁、5號吳建德。

第16選區(山地原住民)：1號劉新仁、2號古秀英、3號林榮進。