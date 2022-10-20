中橫公路靈甫橋路段提前搶通 明天恢復通行機動管制

中橫公路77公里靈甫橋路段因地震坍方嚴重，本月11日起封閉道路搶修，今天已提前搶通，預計明天恢復通行，機動管制，讓梨山正值產期的梨子與蘋果等作物可及時運輸下山。

公路總局谷關工務段長張裕閔表示，今年9月颱風環流及918地震導致上邊坡坍方加劇，經與部落鄉親協商從10月11日起封閉道路兩周，進行坍方清除作業，直到今天共清除坍方約2.5萬立方公尺，觀察邊坡已較平緩，無預警落石機率較低許多，谷關段預計明天恢復核心通行時段，早上6點30分到9點、11點30分到下午2點、下午4點到晚上6點機動管制通行，因夜間視線不良，將於晚上6點後進行預警性封閉道路。

公路總局考量大梨山地區梨子、蘋果、甜柿等高經濟作物進入盛產期，積極調度機具清除坍方，過程中遭遇崩坍推擠橋樑、颱風共伴效應帶來雨勢等危機，在顧及人機安全、清坍速率，盡力搶修，終於提早4天改善通行安全，預計明天開始恢復管制同行；短期邊坡保護工程將規劃於年底再行施工，以避免影響經濟作物運輸，谷關段屆時再向大梨山居民說明方案，以降低交通衝擊。