彰南輕軌草案今出爐 經4鄉鎮設24座平面車站

彰南捷運是彰化縣長王惠美本屆競選的重要政見，彰化縣議會民進黨團議員今開記者會批評政見跳票，對此彰化縣府公開彰南輕軌捷運規劃草案報告，將跨越員林、埔心、溪湖、二林等四鄉鎮，全線長度27.86公里，設置24座平面車站，並下鄉展開說明會。

民進黨團今召開「南彰鄉鎮捷運在哪裡？騙王、惠美『會沒』」記者會，黨團總召賴澤民說，王縣長當初喊出的口號被戲稱要搭捷運巡田水，結果現在變成全國最知名最大張的「芭樂票」，如今半撇沒有，抨擊政策跳票。

賴澤民也說，騙了彰化縣民四年，今天在埔心召開第一場彰南捷運可行性報告說明會，為什麼要可行性報告？就是做不來才要可行性報告，要求王惠美為欺騙縣民道歉並修正政策。

彰化縣府表示，以嚴謹的態度及勇於承擔的責任提出彰南輕軌捷運的規劃及執行報告，並向沿途四鄉鎮市的鄉親請益說明，今天起連續舉辦4場彰南捷運輕軌可行性研究地方說明會，縣長王惠美今天也參加第一場埔心鄉的說明會。

王惠美指出，有鑑於新竹科學園區目前交通壅塞的窘境，現在必須提前考量南彰化未來通勤的需求，縣府辦理彰南捷運輕軌系統可行性研究。