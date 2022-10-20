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中市府斥資千萬興建文中42風雨球場 今動工明年9月完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市政府規劃1550萬元預算，於西屯文忠42用地興建風雨球場，預計明年9月落成啟用，今舉行工程動土典禮。圖／台中市政府提供
台中市政府規劃1550萬元預算，於西屯文忠42用地興建風雨球場，預計明年9月落成啟用，今舉行工程動土典禮。圖／台中市政府提供

台中市政府規劃1550萬元預算，於西屯文忠42用地興建風雨球場，預計明年9月落成啟用，今舉行工程動土典禮；台中市副市長令狐榮達表示，完工後將提供社區居民一座不受天候影響的休閒運動場域，讓愛運動的市民朋友都能盡情揮灑汗水，創造健康新生活。

令狐榮達表示，文中42用地面積約2.39公頃，現況雖設有2座簡易籃球場，然因無遮蔽設備，民眾使用受氣候限制，因此市府活化閒置空間，由市府籌編620萬元，同時向教育部體育署爭取930萬元，經費共計1550萬元，設立風雨籃球場。

立委張廖萬堅曾於2020年邀集體育署會勘，爭取「前瞻基礎建設－充實全民運動環境計畫」經費補助，該工程完工後，將提供民眾不受天候影響的運動、休閒場所。

此次在文中42用地新設風雨籃球場、滯洪設施、停車空間及簡易綠美化等，期盼地方居民可有更舒適友善的活動空間；台中市重視教育及體育，近來全中運、全民運表現皆為全國第一，顯見台中市為陽光運動城市，在體育人才培養上不遺餘力。

教育局副局長葉俊傑表示，文中42用地面積約2.39公頃，為給予使用者更友善、舒適的運動空間，並於日間、夜間、雨天、晴天全天候使用，規劃於該用地設置風雨球場，配合整體校園規劃，以因應未來西屯區人口發展後，評估設校需求。

台中市 體育 教育部 綠美化

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