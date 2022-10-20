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地震要讓廠商充分應變 中科虎尾園區舉辦災害應變演練

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，進行應變聯防。圖／中科管理局提供
中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，進行應變聯防。圖／中科管理局提供

地震頻傳，中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，想定整合火災及關注性化學物質外洩災害應變聯防等情節，進行應變聯防。局長許茂新今天說，演習結束後，還會藉由檢討會議及專家指導改善，使園區廠商更熟練災害搶救應變技能，以在地震時可有充分應變準備。

演習模擬地震造成虎尾園區廠房建築物損毀，及載運食品添加物一氧化二氮槽車與載運公共危險品硝基胍之堆高機發生碰撞，導致堆高機起火、司機受傷、受困及化學品洩漏等意外事故。

園區廠商在地震搖晃時採取停機、掩護（離開有倒塌風險的機具、物料、在安全穩固處所保護頭部）、穩固身體，以及地震後疏散等步驟。並在災害發生時，各單位依據應變計畫及聯防組織分工各司其職，依平時定期訓練、演練之程序，進行減災、整備、應變、復原等階段演練，以實際應對突如其來之各類型災害事故。

元翎精密工業公司副總王愉應在活動中肯定這樣的演練，表示透過演練可讓園區廠商實際再精進應變技巧，提升防、救災效能。

中科管理局長許茂新說，台灣近月來地震不斷，918強震更造成台東地區建築物及交通受損；台灣位處地震帶上，全民均應建立完善之防災知識及基礎應變能力。

他說，科學園區已建置安全聯防體系，在發生重大災害事故時，有效整合區域內之救災、防災設備，廠商互相支援緊急應變資源，以降低災害之嚴重性，並透過定期演練，深植園區廠商員工及聯防單位之防災意識。

中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，進行應變聯防。圖／中科管理局提供
中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，進行應變聯防。圖／中科管理局提供
中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，進行應變聯防。圖／中科管理局提供
中科管理局與虎尾園區廠商昨就模擬中部地區發生震度5級以上大地震，進行應變聯防。圖／中科管理局提供

地震 建築

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