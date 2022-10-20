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「天赦日」競相成立競選總部 兩生肖犯衝要注意求平安

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
這個周末（10月22日）是天赦，民間視為吉日，包括縣長王惠美等多名地方首長、民代的參選人在這一天成立競總或競選服務處。記者簡慧珍／攝影
這個周末（10月22日）是天赦，民間視為吉日，包括縣長王惠美等多名地方首長、民代的參選人在這一天成立競總或競選服務處。記者簡慧珍／攝影

很多參選人選在這個周末（10月22日）舉辦競選總部、競選服務處成立大會，原來這一天不但是假日也是「天赦日」。彰化縣民俗專家蒲慶峰今天表示，一年四季的每一季都有一天天赦日，地官赦免萬民無罪，被視為吉日，但這次天赦日有兩種生肖要凡事謹慎以求平安。

彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍和縣議員凃俊任、洪本成、轉戰縣議員的永靖鄉長詹木根、縣議員洪子超等人，都在這個周末成立競選總部或競選服務處，因此被視為「大日」，地方士紳安排行程助選站台，忙得不可開交。綜觀競選總部、競選服務處成立時間大多集中上午9點到10點，凃俊任的時間從上午9點30分到下午1點30分。

民俗專家蒲慶峰說，一年有四個天赦日，分別是春季戌寅日、夏季甲午日、秋季戌申日、冬季甲子日，10月22日是秋季戌申日、天赦日，地官赦免萬民無罪，民間視為諸事大吉的吉日，不過吉日也有好、壞時辰，當天最好時辰是午時（上午11點到下午1點），集合太陽、地旺等吉星，最為大吉，次好時辰在上午9點到11點，屬於六合，對大多數人都好。

天赦日並非對全部人都好，有兩種生肖要格外注意，一是生肖屬虎的人「對衝」，煞在南方，凶多吉少，10月22日盡量避免去南方，若要到自己住家的南方談生意，可能不是那麼順利，如果非去不可，必須凡事謹慎。

另一個必須注意的生肖屬蛇，10月22日「偏衝」，最好避免爬高、爬低，做較危險的動作及前往較危險的地方，例如開車要格外留意交通安全，總之凡事小心絕不要冒險，以求安全。

議員 競選總部

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