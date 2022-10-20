台中綠美圖獲國家建築金質獎 中市府：持續努力精進
正在興建中的「台中綠美圖」，昨榮獲第24屆國家建築金質獎，更從所有規劃設計得獎者中，勇奪規劃組「全國首獎」；建設局長陳大田表示，市長盧秀燕堅持以最高標準為公共工程把關，透過精進各項市政建設，提供市民更優質的公共環境與生活使用空間，讓台中成為宜居城市。
中華民國國家企業競爭力發展協會昨晚舉行第24屆國家建築金質獎頒獎典禮，台中市建設局以「台中綠美圖」獲得金質獎，更在所有規劃設計得獎者中，勇奪規劃組「全國首獎」，由建設局長陳大田出席典禮領獎。
陳大田表示，國家建築金質獎為國內歷史悠久、規模盛大的專業競賽獎項，建設局首次參加即獲得「全國首獎」榮耀，感謝評審肯定，也謝謝同仁及廠商共同為優質公共工程努力，一同精進提升，讓台中市越來越好。
建設局說明，「台中綠美圖」坐落於中央公園內，為普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛在台灣的首件建築作品，以「創新、人本、共享」為設計準則，營造全齡共享的人本友善閱讀空間，採節能設計，有效減少耗節與降低碳排放量，也獲得「國家卓越建設獎」、「台中市都市空間設計大獎」、「中華建築金石首獎」肯定。
建設局指出，施工團隊落實職業安全衛生作業，打造零災害工作環境，獲得台中市政府「金安心工程特優」成績，另為確保工程品質符合原設計理念及國際水準，工程團隊透過建築資訊模型(BIM)滾動式修正施工細節，並連線國際專業團隊解決問題。
目前工程進行帷幕牆安裝作業，持續朝向爭取行政院「公共工程金質獎」及「金安獎」努力，以取得「三金」建築為目標，讓公園中的圖書館、森林中的美術館成為台中另一個嶄新地標。
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