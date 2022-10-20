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台中西屯港尾里等了40年 港尾活動中心年底前啟用

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中西屯區港尾里新建活動中心，市議員楊正中、市議員參選人楊大鋐關心進度，目前工程大抵完成並取得使用執照，預計10月底舉行啟用典禮。圖／楊正中服務處提供
台中西屯區港尾里新建活動中心，市議員楊正中、市議員參選人楊大鋐關心進度，目前工程大抵完成並取得使用執照，預計10月底舉行啟用典禮。圖／楊正中服務處提供

台中西屯區港尾里無公共場所舉辦活動已長達40年，市議員楊正中爭取預算，中市府開工新建活動中心，自去年9月中旬動工，經一年工期，港尾活動中心今取得使用執照，預計10月底舉行啟用典禮，年底前可順利啟用，滿足地方集會活動需求。

楊正中說，他擔任議員前，時任里長廖學郎積極爭取，胡志強市長時期已規畫於果菜市場用地興建活動中心，經林佳龍市長上任後，計畫變更而廢除；多年來不忘鄉親託付，持續與里長楊忠義尋覓、協調其他里內合適用地，並向市府爭取預算，直至盧秀燕市長上任後，允諾要給港尾鄉親座活動中心。

楊忠義說，港尾活動中心選址定於中清與環中路口，工程發包期間雖受新冠疫情影響，招標困難，但經過市府團隊的努力，港尾活動中心終於在2021年9月16日順利動工，目前工程大抵完成並取得使用執照，預計10月底舉行啟用典禮。

議員 疫情 胡志強 林佳龍 盧秀燕

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