筏子溪堤岸步道縫合動工 中市府投入3千萬提升觀光效益

台中筏子溪設有提岸步道，連接南屯至烏日，但其中300公尺，因腹地不足而無法完整連接，市府為縫合水岸動線，投入約3000萬預算縫補，並增設自行車牽引設施，今動工「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」，預計明年6月完工，盼提升台中休憩品質，帶來觀光效益。

筏子溪堤岸迎賓步道長約1.8公里，設有立體文字地標「TAICHUNG」，為台中知名地標之一，也是民眾打卡熱門景點；但其中有段落因腹地不足，約300公尺未連接；另加上往南達烏日建國路因陸橋高低差，行人無法通行至橋上人行道，此兩大斷點，造成約1.2公里範圍堤岸步道無法串連至周邊動線。

台中市副市長黃國榮今出席動工典禮時表示，此工程連接南屯筏子溪兩岸及大烏日地區，並串連迎賓廊道至建國路橋既有人行道，同時新建自行車通行空間，融入都市綠活，拓展民眾休憩空間。

水利局指出，此工程投入3000萬預算，將新設400公尺長、3公尺寬堤岸廊道銜接上下游動線，並拓寬改善既有堤頂步道1.1公里範圍至3公尺寬，供自行車及行人共用，工期240日曆天，預計2023年6月完工。

水利局說明，工程完成後，將可自現有文字地標迎賓廊道，直達下游烏日建國路，並配合既有高鐵三路橋與建國路橋，達成河岸動線橫向串聯，縫合此段1.5公里範圍水岸廊道至整體藍帶空間。