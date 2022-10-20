民代爭取1590萬 改善台中大甲國小操場與周邊設施

台中大甲國小操場與周邊設施設備老舊，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌爭取1590萬改善，施志昌今天邀相關單位會勘表示，這次為操場翻新PU跑道和半戶外的風雨球場等工程，都已完工，可讓運動與訓練環境更安全與更好的效果，也能讓周邊居民到大甲國小運動時，有更好的運動環境。

施志昌表示，為了學童的學習環境，蔡其昌副院長長期以來對於海線校園的校舍、操場與設施設備的更新爭取不遺餘力，新的校舍已經動工，這次的重點是大甲國小操場與設施老舊，校長向蔡其昌副院長和他反映，蔡其昌從體育署爭取1590萬元改善操場的PU跑道與設置半戶外球場。

田徑項目算是大甲國小的強項，改善後可讓選手有更好的跑道來運動與訓練，可讓運動與訓練環境更安全與更好的效果，也能讓周邊居民來大甲國小運動時能有更好的運動環境。

體育署專門委員周國金表示，這次施作項目有兩部分，第一是半戶外球場，經費為890萬，跑道部分是700萬，包含PU操場跑道、跳遠沙坑跑道、草皮打孔補沙等。