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民代爭取1590萬 改善台中大甲國小操場與周邊設施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌和中市議員施志昌爭取經費，改善大甲國小操場與周邊設施，施志昌等人今天會勘。圖／市議員施志昌提供
立法院副院長蔡其昌和中市議員施志昌爭取經費，改善大甲國小操場與周邊設施，施志昌等人今天會勘。圖／市議員施志昌提供

台中大甲國小操場與周邊設施設備老舊，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌爭取1590萬改善，施志昌今天邀相關單位會勘表示，這次為操場翻新PU跑道和半戶外的風雨球場等工程，都已完工，可讓運動與訓練環境更安全與更好的效果，也能讓周邊居民到大甲國小運動時，有更好的運動環境。

施志昌表示，為了學童的學習環境，蔡其昌副院長長期以來對於海線校園的校舍、操場與設施設備的更新爭取不遺餘力，新的校舍已經動工，這次的重點是大甲國小操場與設施老舊，校長向蔡其昌副院長和他反映，蔡其昌從體育署爭取1590萬元改善操場的PU跑道與設置半戶外球場。

田徑項目算是大甲國小的強項，改善後可讓選手有更好的跑道來運動與訓練，可讓運動與訓練環境更安全與更好的效果，也能讓周邊居民來大甲國小運動時能有更好的運動環境。

體育署專門委員周國金表示，這次施作項目有兩部分，第一是半戶外球場，經費為890萬，跑道部分是700萬，包含PU操場跑道、跳遠沙坑跑道、草皮打孔補沙等。

大甲國小校長李金發說，跑道在整修前，遭樹根隆起，也因為附近的居民使用率高，跑道磨損的狀況也特別嚴重，這次跑道整修，對孩子運動習慣的養成、體育課的訓練等，都有很大的助益；半戶外球場的部分，在工程完成後，廠商也與在地藝術家合作，在建物上妝點不鏽鋼的昆蟲與牽牛，為冰冷鋼構的建物，增添生態教育的意義。

立法院副院長蔡其昌和中市議員施志昌爭取經費，改善大甲國小操場與周邊設施，施志昌等人今天會勘。圖／市議員施志昌提供
立法院副院長蔡其昌和中市議員施志昌爭取經費，改善大甲國小操場與周邊設施，施志昌等人今天會勘。圖／市議員施志昌提供

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