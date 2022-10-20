快訊

直播／今本土新增39763例、病歿92例 境外移入45例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石岡農會與旅行社合作推獨家石岡特色遊程 有採果體驗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡農會與旅行社合作推出獨家石岡特色遊程，今天開記者會說明。記者游振昇／攝影
台中市石岡農會與旅行社合作推出獨家石岡特色遊程，今天開記者會說明。記者游振昇／攝影

台中市石岡區是台灣的柑橘重要產地，年產量5000公噸，冬季是柑橘的採收季，石岡區農會推廣農業休閒觀光產業，整合食水嵙休閒農業發展協會推出採果嚐鮮農村體驗的農遊遊程，與在地果農配合，和旅行社合作推出石岡特色遊程，帶遊客走訪果園體驗採果樂趣。

行程也安排走訪情人木橋、生態農莊、九房3D彩繪村等人氣景點，搭配手做DIY及客家美食的遊程，今天開記者會說明內容，台中市農業局表示，石岡好山好水農產多元名氣響亮，藉由休閒農業發展協會與在地果園、農友一同推出特色多元、體驗豐富的農遊行程，讓外地遊客參與體驗，增進地方觀光活動。

石岡區農會總幹事張東海表示，石岡氣候終年清爽，適合椪柑及桶柑的生長，每年的歲末年終都將結實纍纍，果肉香甜爽口，甜度、酸度風味絕佳，受到許多消費者喜愛。

這次「分柑同味 共襄盛橘」活動，與泰元旅行社合作推出獨家石岡特色遊程、採果等體驗活動。

台中市石岡農會與旅行社合作推出獨家石岡特色遊程，今天開記者會說明。記者游振昇／攝影
台中市石岡農會與旅行社合作推出獨家石岡特色遊程，今天開記者會說明。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽今開打 侯友宜為700位選手打氣

無薪假增1719人 旅行社占1195人

中市農漁會今成立挺盧後援會 5位農會總幹事未出席

旅行社幫出3500元PCR費用 搶接種「高端」者赴日自由行

相關新聞

民代爭取1590萬 改善台中大甲國小操場與周邊設施

台中大甲國小操場與周邊設施設備老舊，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌爭取1590萬改善，施志昌今天邀相關單位會勘表示...

石岡農會與旅行社合作推獨家石岡特色遊程 有採果體驗

台中市石岡區是台灣的柑橘重要產地，年產量5000公噸，冬季是柑橘的採收季，石岡區農會推廣農業休閒觀光產業，整合食水嵙休閒...

彰化大埔截水溝拓寬工程開工 王惠美開酸中央、黃秀芳則批她割稻尾

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程一波三折，今天終於舉行開工典禮，由於年底選舉此工程多次流標成為藍綠攻防，彰化縣長王惠美今...

影／區域治理平台被批淪為選舉工具 盧秀燕：勿因選舉傷害縣市合作

台中市長盧秀燕今天早上主持台中市身心障礙運動大會時，被問到區域治理平台被批評淪為選舉工具看法，她說區域治理平台從前市長就...

彰化養殖池白蝦暴斃 今從海堤痕跡抓到兇手

彰化縣芳苑鄉陸上風機今天又發生漏油狀況，漢寶村漁民發現後，通報村辦公室轉知朱仙姑段的養殖戶趕前了解災損狀況；村長鄭鵬豐表...

廢車占用道路成「路霸」 中市環保局籲回收拿獎金

廢棄車輛占用道路及停車格，形成路霸，也衍生環境髒亂問題。台中市環保局統計，最常見廢車占用停車格，今年1月至9月間共張貼4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。