石岡農會與旅行社合作推獨家石岡特色遊程 有採果體驗

台中市石岡區是台灣的柑橘重要產地，年產量5000公噸，冬季是柑橘的採收季，石岡區農會推廣農業休閒觀光產業，整合食水嵙休閒農業發展協會推出採果嚐鮮農村體驗的農遊遊程，與在地果農配合，和旅行社合作推出石岡特色遊程，帶遊客走訪果園體驗採果樂趣。

行程也安排走訪情人木橋、生態農莊、九房3D彩繪村等人氣景點，搭配手做DIY及客家美食的遊程，今天開記者會說明內容，台中市農業局表示，石岡好山好水農產多元名氣響亮，藉由休閒農業發展協會與在地果園、農友一同推出特色多元、體驗豐富的農遊行程，讓外地遊客參與體驗，增進地方觀光活動。

石岡區農會總幹事張東海表示，石岡氣候終年清爽，適合椪柑及桶柑的生長，每年的歲末年終都將結實纍纍，果肉香甜爽口，甜度、酸度風味絕佳，受到許多消費者喜愛。