彰化大埔截水溝拓寬工程開工 王惠美開酸中央、黃秀芳則批她割稻尾

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程一波三折，今天終於舉行開工典禮，由於年底選舉此工程多次流標成為藍綠攻防，彰化縣長王惠美今指出，總經費從26億元增加到34億，經費調整後在中央要不到錢，是縣議會支持，縣府才順利自籌14億讓工程發包；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳卻反酸「割稻尾」。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程流標6次，總統蔡英文上周到彰化為黃秀芳輔選也批彰化是「流標縣」，王惠美對於連日來被對手陣猛攻的工程推動效率，今天也正面回擊。

王惠美說，蔡總統平時除了關心國防、外交，還特別關心地方工程，但要提醒總統多關心桃園市、新竹市及台灣經濟，新竹棒球場工程經費從3億元提升到11億元，新竹大車站計畫從39億元提升到104億元，目前為止流標8次尚未興建，也請總統多關心經濟狀況，TPP(跨太平洋夥伴協定)、RCEP(區域全面經濟夥伴協定)再不加入，未來中小型企業會有很大的障礙，包括碳稅問題，都是國家當前應該處理的問題。

王惠美表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程從前縣長卓伯源、魏明谷到他任內，是彰化縣內困難度最高的工程，需要「飛天鑽地」，跨越高速公路，經過鐵軌，原本總經費為26億元，中央補助款約23億元，縣府款約3億，後來因為物價上漲、缺工缺料的問題經費不足，曾向中央要不到經費，議會支持下縣府自籌約14.05億元，總經費為37.5億元，終於讓工程順利發包。

黃秀芳今因台中另有行程未出席開工，從選舉以來她猛攻大埔截水溝堤岸道路拓寬工程在她爭取經費後，卻發包延宕，她今天表示，王縣長無法帶領縣府團隊，導致執行能力低下一再延宕，整體工程經費從26億追加到37億，徒增11億的工程費，幾乎足夠我們全彰化的國中小學生，吃一整年的免費營養午餐，或是全面發放369重陽敬老禮金「王縣長還有顏面自詡省錢？」，黃秀芳批評她辦開工典禮是割稻尾。