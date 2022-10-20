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中市議員周永鴻關心長者福利 爭取再啟神岡C據點今發表

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻關心長者福利，爭取再啟神岡C據點，今天成果發表。圖／市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻關心長者福利，爭取再啟神岡C據點，今天成果發表。圖／市議員周永鴻提供

台中市神岡區神岡里C據點長照站今天辦成果發表會，長輩們表演有氧運動和太極養身操展現健康活力，市議員周永鴻去年協助媒合C據點營運單位，他今天到場和長者同樂。

周永鴻表示，神岡C據點重啟不容易，原主辦單位前年底因故不續約退場，據點停擺多時，讓神岡里長王百瀛傷腦筋，去年3月初向他陳情，他努力媒合下，找到願意幫忙的翔新診所並完成籌備，不到一個月向衛生局申請重啟C據點，去年5月初正式重啟，再次成為地方長者交流學習的好去處。

周永鴻說，每周四上午和下午都有許多神岡長輩到長照站交流、上課，找回生活的活力，他感到十分欣慰，他說提升長者福利，讓長者能優雅自在生活很重要，他要為潭雅神爭取更多長照據點，讓長者們生活有重心，享有完善的關懷，更能健康樂活。

周永鴻表示，目前台中市敬老愛心卡點數補助讓不少老人家「看得到用不到」，他也要為長者爭取能實質補助搭乘計程車支出，及使用範圍擴大，讓長者福利升級。

台中市議員周永鴻關心長者福利，爭取再啟神岡C據點，今天成果發表。圖／市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻關心長者福利，爭取再啟神岡C據點，今天成果發表。圖／市議員周永鴻提供

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