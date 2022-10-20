影／區域治理平台被批淪為選舉工具 盧秀燕：勿因選舉傷害縣市合作

台中市長盧秀燕今天早上主持台中市身心障礙運動大會時，被問到區域治理平台被批評淪為選舉工具看法，她說區域治理平台從前市長就有成立且持續進行，不是在她任內才成立，是中部地區各縣市合作的重要平台，勿因選舉傷害縣市間的合作。

台中市運動局與台中市身心障礙體育總會共同主辦的「111年台中市第十二屆身心障礙全市運動大會」，今天和22日與23日共3天在豐原體育場等各運動場地登場，盧秀燕今天在豐原體育場主持開幕儀式。

媒體詢問區域治理平台被批評淪為選舉工具，未見各縣市的聯合政績，問盧秀燕看法，盧秀燕表示，勿因選舉傷害縣市間的合作，區域治理平台從前市長就有成立且持續進行，不是在她任內才成立，是中部地區各縣市合作的重要平台，每一位市長任內與其他縣市合作都頗有成效，例如在交通、觀光等方面攜手治理，成效卓越。

她舉例，過去兩三年防疫期間因為有區域治理平台，許多防疫工作才能聯合執行，大家訊息互通有無，以去年來說，防疫期間確診個案相互通報、物資相互調度，她說區域治理平台在治理上發揮很大功效，希望不要因為選舉，將十幾年來中部各縣市合作的平台批評得一無是處。