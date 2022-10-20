快訊

最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

「行政中立」淪政治口水 他點出遭誤用的關鍵所在

又出包 台鐵電力維修車擠壞轉轍器 花1小時搶通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化養殖池白蝦暴斃 今從海堤痕跡抓到兇手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉又發生陸上風機漏油，漁民報警，員警和再生能源廠到場勘察油漬。圖／彰化縣養殖協會副總幹事許永坤提供
彰化縣芳苑鄉又發生陸上風機漏油，漁民報警，員警和再生能源廠到場勘察油漬。圖／彰化縣養殖協會副總幹事許永坤提供

彰化縣芳苑鄉陸上風機今天又發生漏油狀況，漢寶村漁民發現後，通報村辦公室轉知朱仙姑段的養殖戶趕前了解災損狀況；村長鄭鵬豐表示，已知有兩家再生能源公司的陸上風機漏油，隨著風勢散開，目前無法確定災損程度和範圍。

彰化縣陸上風機林立，芳苑鄉沿海就有3家風機公司設置，風機漏油是第二次，彰化縣文蛤養殖面積約1636公頃，芳苑鄉漢寶村占約500公頃，名列前茅。村長鄭鵬豐說，陸上風機位在海堤周邊，漏油滴到堤岸留下長長的油漬痕跡，風大的時候被風吹得更遠，這次兩家再生能源公司各1支風機漏油，已派員趕到現場，會同還在調查油漬飛得多遠及汙染程度。

彰化縣養殖協會副總幹事許永坤表示，風機漏油流入漢寶村堤岸和養殖岸的混凝土，滲入養殖池並黏著在池底藻類上面，養殖池最敏感的養殖物首推吃藻類和微生物的工作蝦-白蝦，第一個遭汙染死亡，今天看到白蝦死亡大概3天，也有少數今天死亡，至於文蛤大概一周後開始暴斃。

許永坤又表示，前幾天秋颱尼莎和東北季風共伴效應，海邊風勢極強，陸上風機漏油沒被發現，今天風勢明顯轉弱，漁民看到養殖池出現死亡白蝦，追查發現風機漏油油漬，已要求陸上風機再生能源廠商人員到場察查，釐清漏油和白蝦死亡的關係。

延伸閱讀

與海龍風場簽署協議 西門子歌美颯要造73支風機

彰化縣議員尋求連任卻遭撤銷資格 法院准他暫列候選人名單

彰化縣立游泳池去年3月整修至今終開放 下周試營運3天免費

彰化老舊清潔環保車等汰換 今年投入7千多萬添購22輛

相關新聞

影／區域治理平台被批淪為選舉工具 盧秀燕：勿因選舉傷害縣市合作

台中市長盧秀燕今天早上主持台中市身心障礙運動大會時，被問到區域治理平台被批評淪為選舉工具看法，她說區域治理平台從前市長就...

彰化養殖池白蝦暴斃 今從海堤痕跡抓到兇手

彰化縣芳苑鄉陸上風機今天又發生漏油狀況，漢寶村漁民發現後，通報村辦公室轉知朱仙姑段的養殖戶趕前了解災損狀況；村長鄭鵬豐表...

廢車占用道路成「路霸」 中市環保局籲回收拿獎金

廢棄車輛占用道路及停車格，形成路霸，也衍生環境髒亂問題。台中市環保局統計，最常見廢車占用停車格，今年1月至9月間共張貼4...

鳥嘴潭施工空汙 草屯民怨

南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工程進入第3年，因加速施工帶來揚塵和空汙，居民直指鳥嘴潭是草屯鎮最大汙染源。環保局表示，已依...

豐原「萬聖面具嘉年華」打造台中購物節首個活動亮點

「2022台中購物節」登場，搭配10月的萬聖節慶氛圍，豐原廟東復興商圈10月29日將舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購...

彰化縣立游泳池去年3月整修至今終開放 下周試營運3天免費

彰化縣立健興游泳池從去年3月整修至今，許多鄉親等了好久好奇何時開放，彰化縣府教育處指出，整修工程已竣工，游泳池也已放水，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。