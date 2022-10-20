彰化養殖池白蝦暴斃 今從海堤痕跡抓到兇手

彰化縣芳苑鄉陸上風機今天又發生漏油狀況，漢寶村漁民發現後，通報村辦公室轉知朱仙姑段的養殖戶趕前了解災損狀況；村長鄭鵬豐表示，已知有兩家再生能源公司的陸上風機漏油，隨著風勢散開，目前無法確定災損程度和範圍。

彰化縣陸上風機林立，芳苑鄉沿海就有3家風機公司設置，風機漏油是第二次，彰化縣文蛤養殖面積約1636公頃，芳苑鄉漢寶村占約500公頃，名列前茅。村長鄭鵬豐說，陸上風機位在海堤周邊，漏油滴到堤岸留下長長的油漬痕跡，風大的時候被風吹得更遠，這次兩家再生能源公司各1支風機漏油，已派員趕到現場，會同還在調查油漬飛得多遠及汙染程度。

彰化縣養殖協會副總幹事許永坤表示，風機漏油流入漢寶村堤岸和養殖岸的混凝土，滲入養殖池並黏著在池底藻類上面，養殖池最敏感的養殖物首推吃藻類和微生物的工作蝦-白蝦，第一個遭汙染死亡，今天看到白蝦死亡大概3天，也有少數今天死亡，至於文蛤大概一周後開始暴斃。

許永坤又表示，前幾天秋颱尼莎和東北季風共伴效應，海邊風勢極強，陸上風機漏油沒被發現，今天風勢明顯轉弱，漁民看到養殖池出現死亡白蝦，追查發現風機漏油油漬，已要求陸上風機再生能源廠商人員到場察查，釐清漏油和白蝦死亡的關係。