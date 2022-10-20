廢車占用道路成「路霸」 中市環保局籲回收拿獎金
廢棄車輛占用道路及停車格，形成路霸，也衍生環境髒亂問題。台中市環保局統計，最常見廢車占用停車格，今年1月至9月間共張貼4399輛，拖吊移置2802輛，呼籲民眾如有老舊車輛不再使用應該報廢回收，不僅可領回收獎勵金，汰舊換新還有購車補助金。
環保局表示，占用道路廢車影響市容，列為清潔隊環境巡檢重要查報工作之一，民眾也常透過1999陳情檢舉，巡檢人員最常見的是民眾利用廢車占用停車格形成路霸，經統計台中市今年1月至9月間共張貼4399輛，包括汽車730輛、機車3669輛；拖吊移置2802輛，其中汽車230輛、機車2572輛。
南屯區清潔隊長陳秀玲說，占用道路廢棄車輛依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」第2條規定，車輛髒污、銹蝕、破損、外觀上明顯失去原效用，及失去原效用的事故車、解體車，經勘查認定張貼及拖吊。
陳秀玲說，未懸掛車牌廢棄車輛，清潔隊於車身張貼清理通知書限期48小時清理，逾期無人清理，將先行拖吊移置，同時於環保局資源回收網上公告14日；有懸掛車牌廢棄車輛，則由警察局於車身張貼清理通知書，並書面通知車主限期7日清理，逾期無人清理，則通知環保局先行拖吊移置。
環保局表示，私有地遭棄置廢棄車輛，若車輛非屬所有權人所有，可依「台中市公私有土地未懸掛車牌廢棄車輛清除處理自治條例」第5條規定，檢具非其所有，且未經同意停放聲明書，請求環保局轄區清潔隊協助清除。
台中市南區的巷弄一處私有空地遭棄置廢棄車輛，轄區清潔隊巡查發現，發函給地主，並經地主填寫「停放公私有土地未懸掛車牌廢棄車輛聲明書」，後續張貼拖吊移置單，並予以拖吊車輛，還給街坊鄰居乾淨的環境。
環保局長陳宏益表示，民眾如發現有牌的廢車占用道路，請抄下車牌、廠牌、顏色、車型及所在地址，並通報警察局；如無牌廢車可通報各區清潔隊，也可利用1999或陳情整合平台，或至環保局資源回收網（https://reurl.cc/ER2rm0）通報。
陳宏益呼籲民眾積極報廢回收，如有老舊車輛不再使用，可上「廢車回收一站通」網站（https://reurl.cc/qNm5Kq）申報廢，申報廢滿10年汽車可領回收獎勵金1000元、滿7年機車可領回收獎勵金300元，車體交付廢車回收商時，還可得殘值變賣金；如汰舊換新還有購車補助。
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