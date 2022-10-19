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彰化縣立游泳池去年3月整修至今終開放 下周試營運3天免費

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化健興游泳池整建原8個水道增加到10個水道。記者劉明岩／攝影
彰化健興游泳池整建原8個水道增加到10個水道。記者劉明岩／攝影

彰化縣立健興游泳池從去年3月整修至今，許多鄉親等了好久好奇何時開放，彰化縣府教育處指出，整修工程已竣工，游泳池也已放水，因需符合游泳池管理規則還有相關程序要完成，預計本月24日到26日免費開放試營運；體育館整修工程則預定明年2月完工。

彰化健興游泳池原本委外由彰化建國科大管理，但因對於權利金沒有共識，縣府最終決定收回來自行管理，教育處說，游泳池救生員、清潔人員等人力會發包處理。

彰化縣立體育場有3個主場，包括可容納3萬人的田徑場、8千人的體育館及3千人的健興游泳池，都是彰化縣唯一合格的競賽場地。1984年啟用以來，除了2011年百年全國運動會在彰化舉辦時有大整修，卻因設施老舊，仍有必要整修與更新設施。

健興游泳池整建工程總經費5243萬元，這次工程整修標準池、練習池、廁所、熱泵系統等項目，整修後原8個水道增加到10個水道外，還可提供本縣輕艇、水球代表隊練習使用。

許多鄉親近日看盪游泳池已放水，似乎將重新啟用，教育處說，今年9月申報竣工也經過初驗、複驗，尚待中華民國游泳協會於10月25日會勘認證，若認證為標準游泳比賽場地，未來舉辦競賽破紀錄就能被認可。

縣府也決定本月24到26日將免費開放開始用，但因27、28日要舉辦縣長盃游泳錦標賽游泳池不對外開放，試營運期間希望獲得使用者反饋，若需要改善會利用10月前加緊完成，11月起冬季營運公休則為每周日。

彰化健興游泳池整建工程整修標準池、練習池、廁所、熱泵系統等項目，將重新開放。記者劉明岩／攝影
彰化健興游泳池整建工程整修標準池、練習池、廁所、熱泵系統等項目，將重新開放。記者劉明岩／攝影

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