彰化芬園日治時期保險櫃 續徵開鎖高手獎金翻倍

彰化芬園鄉公所日前祭出獎金5000元，徵求開鎖高手打開芬園庄役場內發現的日治時期保險櫃，有民眾嘗試卻失敗，芬園鄉長林世明決定提高獎金到1萬元，呼籲高手來挑戰。

被列為縣定古蹟的芬園庄役場整修時發現珍貴文物和照片，包含一座疑為日治時期的保險櫃，保險櫃因年代久遠，沒有留下鑰匙也沒人記得密碼，無法開啟，也無從得知櫃內擺放什麼物品，芬園鄉公所祭出獎金新台幣5000元徵求開鎖高手，希望有人能打開保險櫃。

林世明今天接受媒體聯訪時說，徵求開鎖高手後，有一名來自高雄的民眾自稱曾成功打開古董保險箱，試了1個多小時卻失敗，為了徵求更多高手，鄉公所把獎金從5000元提高到1萬元。

林世明指出，這座保險櫃有鑰匙孔及轉盤鎖，加上內部可能已生銹，要打開不容易，不過還是希望有高手現身，打開保險櫃看看裡面放了什麼東西。