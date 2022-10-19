田尾植物市集看新品種朱槿 騎三輪車賞玩花卉庭園

彰化縣田尾鄉農會「花現美好田尾產業文化市集」10月22、23日將登場，田尾農會理事長楊春枝說，今年市集將展出菊花、朱槿等新品種，消費滿一千元還送三輪車「農業小旅行」，可以騎三輪車遊賞九重葛庭園、很夯的多肉植物庭園，歡迎大家來交流和尋寶。

田尾鄉農會舉辦植物產地市集，22日起連二日邀請全國各地植栽達人展售植栽，讓大家一起交流切磋新植人心得。

楊春枝說，今年在花仙子產業文化館還特別展出新品種朱槿，邀請青農謝丞傑及林建銘等朱槿育種家，展出「希望」、「曙光」、「愛麗兒」等新品種；也邀請國立中興大學與台中區農業改良場一同舉辦「國產新品種菊花展」，包括有大菊、小菊、染色大菊、染色小菊、非洲菊等評鑑，提升農友花卉栽培技術，期望農友增加國產菊花品種自給率，穩定夏季菊花供需。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，現場還有田尾樹雕、插花、仙人掌、多肉組合盆栽及苔球達人現場指導來賓進行花卉DIY體驗活動，「觀葉植物展」也邀請全國植物玩家將珍藏植栽提供展示。

還有消費集點送「農業小旅行」，消費100元即送1點，集滿10點送1人次參加農遊活動，遊客可騎三輪車參觀九重葛的家「輝豐園藝」、合利園藝、生源仙人掌、美琪蘭園、大眾園藝等田尾知名景點觀光，享受親子時光。