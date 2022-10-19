「東豐快」發包 蔡其昌：一、二標未動工仍無法通車

台中市東豐快速道路第三標工程案完成發包；民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，東豐快即使第三標復工、完工，但是第一、二標沒有動工，依舊沒辦法通車。

台中市東豐快速道路第三標工程案，在歷經停工多年後，今年4月重啟發包，流標多次，在第6度招標後，18日順利完成評選程序發包，後續將於完備程序後進場施工。

蔡其昌今天出席「展望台灣釣魚產業大未來」建言座談會時接受媒體聯訪，關於東豐快速道路第三標復工，蔡其昌表示，東豐快速道路已經停工這麼久，這是能力問題，不管物價還是工程費調漲，是全台都漲，但只有台中停工。

蔡其昌指出，現在也只是第三標工程復工，請問第一標、第二標工程的經費已經籌備好了嗎？市長盧秀燕不願意向其他人求助，沒有能力還喜歡打擦邊球。

蔡其昌舉市政路開通為例，他說，市政路的工程也分一期、二期，一期完工後如果二期沒有執行，市政路一樣沒有辦法通車；東豐快即便第三標復工、完工，但一、二標沒有動工，依舊沒辦法通車。

蔡其昌表示，盧秀燕把話往有利的方向講，讓大家覺得市政路、東豐快都要通了，事實上就是沒有，她的進度就是拖，拖到選舉前受到批評、檢討她的施政速度慢、她的怠惰後，才趕快動一下；市政如果老是透過這種不誠實，以及只靠包裝、公關、置入性行銷的方式，台中永遠不會進步。

東勢豐原生活圈快速道路全長9.6公里，總工程經費新台幣130億元，工程分為5標，第四、五標跨越大甲溪橋梁，東勢段已興建。