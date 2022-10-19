台中女警設計太陽餅警察紀念小物 今台體大宣導獲學子好評

台中市警局為強化年輕學子的犯罪預防知識，今天前往台灣體育大學，辦理春暉宣導與捐血活動，利用女警詹昀璇設計的「太陽餅警察」鑰匙圈紀念小物，當作宣導時有獎徵答的獎品，今天一共送出300個，廣獲現場學子好評。

台中市警局在今天上午10時至下午3時，前往國立台灣體育大學，辦理春暉宣導周暨捐血活動，利用活動期間，辦理犯罪預防宣導，由市警局交通大隊、第二警分局、犯罪預防科，針對交通安全、防詐騙、反毒、防搶及防竊主題，以九宮格互動磁版、仿真毒品模型、有獎徵答闖關等方式，測試師生的自我防護觀念，通關者可獲得市警局設計的「太陽餅警察」鑰匙圈。

台中市警局表示，此次的紀念宣導品，由擅長美術的東勢警分局女警詹昀璇設計，她原本是保四總隊的支援警力，目前已歸建保四，她以太陽餅是台中市知名伴手禮為發想，結合警哨、指揮棒，希望以可愛親切形象，吸引民眾關注防詐騙、反毒、防竊等犯罪預防資訊，以降低被害，今天發放300個，獲得好評。