台中女警設計太陽餅警察紀念小物 今台體大宣導獲學子好評
台中市警局為強化年輕學子的犯罪預防知識，今天前往台灣體育大學，辦理春暉宣導與捐血活動，利用女警詹昀璇設計的「太陽餅警察」鑰匙圈紀念小物，當作宣導時有獎徵答的獎品，今天一共送出300個，廣獲現場學子好評。
台中市警局在今天上午10時至下午3時，前往國立台灣體育大學，辦理春暉宣導周暨捐血活動，利用活動期間，辦理犯罪預防宣導，由市警局交通大隊、第二警分局、犯罪預防科，針對交通安全、防詐騙、反毒、防搶及防竊主題，以九宮格互動磁版、仿真毒品模型、有獎徵答闖關等方式，測試師生的自我防護觀念，通關者可獲得市警局設計的「太陽餅警察」鑰匙圈。
台中市警局表示，此次的紀念宣導品，由擅長美術的東勢警分局女警詹昀璇設計，她原本是保四總隊的支援警力，目前已歸建保四，她以太陽餅是台中市知名伴手禮為發想，結合警哨、指揮棒，希望以可愛親切形象，吸引民眾關注防詐騙、反毒、防竊等犯罪預防資訊，以降低被害，今天發放300個，獲得好評。
台中市警局長蔡蒼柏說，市警局致力透過各種場合及管道，落實各項犯罪預防宣導工作，保障民眾人身及財產安全，不過詐騙集團無所不用其極，以各種手法拐騙人民財產，尤其目前以投資詐騙手法最為常見，提醒民眾，勿加入不明資訊的投資LINE群組，或點擊不明簡訊連結，更不可輕信所謂「投資專家」，以免成為詐騙集團下手的對象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言