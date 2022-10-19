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八旬退休師畫水墨古人 江春燕回豐原瑞穗國小開展

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供

105周年的台中市豐原區瑞穗國小孕育許多優秀學子，不少退休教師下半人生更加精采。高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，展期即日起至本月31日止，學生能近距離欣賞古代畫作風采。

瑞穗國小校長詹文成表示，今年瑞穗國小校園充滿著藝術氣息，本校退休同仁江春燕老師，在全校師生的引頸企盼中，終於答應受邀舉辦「瑞穗校園藝術季~江春燕老師水墨畫回顧展」，作為獻給瑞穗國小105歲的校慶生日賀禮。

江春燕高齡80多歲，每天神采奕奕不停創作，校園裡仍可見老師畫作。詹文成說，特別邀請江老師回校展覽，希望學生們暫時拋開課室內的學科壓力，走入藝術殿堂，放慢腳步欣賞老師多年累積的畫作，營造藝術校園氛圍。

詹文成回憶，佈展期間江老師親力親為，配合學校邀集親友載送畫作到校，更在現場協助掛畫位置，雖然年事已高，卻絲毫不見疲態，「敬業精神令人讚嘆！」

江春燕畫作中西合璧，有古典學院派的傳統山水風景，也有兼具西方現代的旅遊寫意題材。江春燕老師畫展展期為即日起至10月31日止，展覽地點：瑞穗國小學府藝廊3樓。

詹文成期盼「江春燕老師畫展」活動能讓學生拓展視野、享受藝術的洗禮，從欣賞作品中獲得學習成長路上的養分，厚植學習力，因藝術進而豐富人生。

高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供
高齡八旬的江春燕，在瑞穗國小服務40年，退休後持續以水墨勾勒古人神情，栩栩如生。明(20日)在國小學府藝廊3樓舉辦「江春燕水墨畫回顧展」開幕茶會，學生能近距離欣賞畫作風采。圖／瑞穗國小提供

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