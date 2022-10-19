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台中東豐快速道路發包將復工 盧秀燕：送給山城最好的禮物

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今表示，她上任後重新啟動東豐快速道路環評，並做計畫、編預算，再上網發包，歷經6次流標終於發包成功，最近就會開始復工施作。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今表示，她上任後重新啟動東豐快速道路環評，並做計畫、編預算，再上網發包，歷經6次流標終於發包成功，最近就會開始復工施作。記者余采瀅／攝影

台中市東豐快速道路第3標工程經過5度流標，昨天第6度招標終於順利發包，市府預估最快10月底動工。台中市長盧秀燕今天表示，她上任後重新啟動環評，並做計畫、編預算，再上網發包，因物價大漲工程費提高，歷經6次流標終於發包成功，最近就會開始復工施作，送給山城民眾一個最好的生命救援及交通便利的禮物。

台中市長盧秀燕表示，大家對20多年前的九二一地震記憶猶新，當時山城地區包括新社、東勢、石岡、和平道路中斷，整個山城只有一條主要道路，以至於救援困難，如果沒有第二條對外聯絡的大道路，救援或是生活、交通都會大受影響，因此這20多年來，山城民眾都希望東豐快速道路，從東勢到豐原的高架快速道路可以早日興建。

盧秀燕說，東豐快從10年前胡志強市長時期就開始推動，可惜推動到一半中斷，變成斷橋，民眾望橋興嘆，也變成台中市一個奇怪的景觀。

她說，她上任後重新啟動環評，重新籌備經費，前兩天終於發包成功，將開始進行復工，未來完成3、4、5標，整個經費高達100多億，儘管經費高昂，但這條路是生命救援線很值得，因為人命無價，加上讓山城居民進出交通便利，市府已經做好準備，最近就會開始復工施作，送給山城民眾一個最好的生命救援及交通便利的禮物。

至於東豐快選前才發包復工，盧秀燕提到，胡市長當時做環評，因為前朝關係，導致環評被撤銷，必須要重新環評，一條百億以上道路做環評至少要花兩三年，她任期中光是重新啟動環評就花了2年多，剩下1年多要做計畫、編預算，還要送議會通過，謝謝議會通過龐大預算，接著上網發包，碰上物價大漲，工程費用提高，因此東豐快流標6次，終於發包成功。

盧秀燕說，東豐快波折不斷，不過有困難就克服，讓市民有一條進出安全的生命救援線，東豐快終於要復工了。

環評 台中市長 盧秀燕

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