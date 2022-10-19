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彰化老舊清潔環保車等汰換 今年投入7千多萬添購22輛

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今年汰換22輛清潔車，環保局採購17輛垃圾車、2輛資源回收車另有2輛抓斗車及1輛清溝車。記者林敬家／攝影
彰化今年汰換22輛清潔車，環保局採購17輛垃圾車、2輛資源回收車另有2輛抓斗車及1輛清溝車。記者林敬家／攝影

公所垃圾車使用量大，一般使用年限達12年以上或達25萬公里里程才能申請中央補助汰換，彰化今年汰換22輛清潔車，除了中央補助經費，縣府和公所也有配合款，總計7376萬元，環保局採購17輛垃圾車、2輛資源回收車另有2輛抓斗車及1輛清溝車，即便年年增加新車，仍有舊車等待汰換。

彰化縣長王惠美今天表揚年度模範清潔隊長及人員並授予清運車輛22輛，王惠美說，環保署這次補助經費2926萬元，縣府也有2000萬元的配合款，加上公所配合款2449萬元，將公所清潔車汰換，讓清潔隊員在工作過程中能夠有更好的器材服務鄉親。

王惠美指出，今天表揚7名模範清潔隊長、30名模範清潔隊員，其中，田尾鄉清潔隊長胡黎娜隊長及埤頭鄉隊長謝左民，更獲得行政院環境保護署肯定，入選全國前20大隊長殊榮，而埤頭鄉謝左民隊長更當選全國10大模範清潔隊長，非常不簡單。

行政院環境保護署中區環境督察大隊長施勝鈞表示，環保署除了補助汰換老舊垃圾車，也很關心清潔隊員的作業安全，希望能避免職業傷害及危險情事，因此環保署訂定作業安全的SOP，另外，總統也曾經指示，要給清潔隊員舒適的服裝，讓大家有良好作業環境，在此要感謝王惠美縣長及鄉鎮市長對環境清潔的努力。

環保局指出，隨著邊境解封，新冠肺炎疫情未停息再加上境外移入登革熱病例燃起，種種挑戰接踵而至，清潔隊員仍肩負維護環境的使命，呼籲民眾落實垃圾分類，香灰、乾粉、未熄火冷卻金紙灰燼、打火機及噴霧壓縮罐等常見用品不可投入壓縮式垃圾車，以確保清潔人員、民眾及車輛安全。

彰化縣長王惠美今天表揚7名模範清潔隊長、30名模範清潔隊員。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天表揚7名模範清潔隊長、30名模範清潔隊員。記者林敬家／攝影
彰化今年汰換22輛清潔車，除了中央補助經費，縣府和公所也有配合款，總計7376萬元。記者林敬家／攝影
彰化今年汰換22輛清潔車，除了中央補助經費，縣府和公所也有配合款，總計7376萬元。記者林敬家／攝影

垃圾車 王惠美

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