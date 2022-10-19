影／2022台中萬聖嘉年華 29日豐原封街戴上面具大搗蛋

2022台中萬聖嘉年華-豐原購MASK FUN今在豐原太平洋百貨揭開序幕，本月29日在豐原廟東復興商圈舉行封街萬聖踩街活動，當天現場抽出台中購物節暖身大獎，包含百萬油電車及眾多天天抽、周周抽獎項；商圈也祭出1千份豐原Go購券，民眾掏50元買券，可享150元消費面額，好康多多。

應景10月萬聖節，今天在豐原太平洋百貨舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購MASK FUN」活動，以「萬聖面具嘉年華」主題，打造台中購物節首波活動亮點。市議員陳本添、陳清龍、謝志忠、張瀞分與參選人邱愛珊、立委江啟臣服務團隊派員到場。

豐原廟東復興商圈主委吳燈全指出，10月29日辦理「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN!」活動，商圈力挺台中購物節，加碼發放「豐原Go購券」，只要花50元，就可以享用面額150元的Go購券，藉此吸引人潮與經濟效益。

「豐原Go購券」明天(20日)中午12點，在豐原廟東復興商圈官方臉書預購，限量600份、29日下午1點半，在豐原太平洋百貨廣場現場登記購買，限量400份。

萬聖嘉年華系列活動於明天(20日)採網路報名，開放面具踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」不給糖就搗蛋等，更祭出最高5000元獎金。29日下午2點至晚間8點，豐原區復興街129巷至211巷將進行封街，提供萬聖節遊行隊伍熱鬧進場。

成功預購「豐原Go購券」或報名萬聖嘉年華活動者，可於活動現場報到時獲得一份萬聖驚奇小禮，名額有限，額滿為止。活動現場更有打卡集點贈送豐原之星「福蘆弟line貼圖」活動，活動詳情可查詢：豐原廟東復興商圈粉絲專頁。

經發局表示，去年台中購物節光豐原區就創下10多億元消費能力，在29區中是前10名、舊縣區更是前3名，排除購屋、買車，百貨與商圈消費力相當驚人，期待今年再創佳績。