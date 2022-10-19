台中鈴蘭通散步納涼會來了 今年首次封街遊行辦市集

台中舊城區具代表性的文化慶典「2022年第四屆鈴蘭通散步納涼會」，10月22、23日登場，今年首次在台中驛廣場至第二市場的中山路約900公尺路段封街，居民、店家組隊演出、變裝踩街，另有大墩鈴蘭通啤酒節、文創市集等活動，讓市民大悠閒漫步在舊城區，回味昔日街區繁榮，感受綠川與柳川間逐漸復甦的風華。

「鈴蘭通散步納涼會」今年是第4屆，由在地民間團體發起的街區節慶，以日治時期的中山路(鈴蘭通)為活動場域，這次以「綠柳冉冉」為主題，中城再生文化協會發起，邀請西川淑敏日本舞踊知家、台中市政府、ChangeX Beer南園酒家、台中驛鐵道文化園區共同主辦。

10月22日下午1點半，設置在台中驛廣場的主舞台開幕，沿封街路段設有多處小舞台和街頭表演，從日本舞踊到佛朗明哥、探戈表演，有高中樂儀隊、傳統技藝、東方民族舞蹈、肚皮舞、太鼓演出及爵士樂搖擺舞到中世紀、日本戰國、蒙古羅馬、漢服唐裝宋式等各類角色的實境扮演（LARP）。主辦單位指出，除了看表演，往年有不少民眾也打扮成不一樣的自己，走在街上屢成為鏡頭焦點。

台中驛大廳及封街路段的中山路上，另規劃市集有漫畫、啤酒節、中世紀、舒舒然、西川祭、東南亞、炒蛋等，西川淑敏日本舞踊知家在中山路二市場段推出具日本風味的西川祭市集，而ChangeX Beer南園酒家主辦的大墩鈴蘭通啤酒節以「榮町風情」為主題，在民族路至台灣大道的繼光街上熱鬧展開。

主辦單位更透過AR擴充實境的遊戲界面，讓大家在眼前的街景上，可看到過去有鈴蘭路燈的鈴蘭通，更有趣的是每個人都可以在手機上畫一朵屬於自己的鈴蘭花，加上留言後便可以將鈴蘭花放到虛擬鈴蘭通的上空，彼此互動。

晚上是街區節慶園遊會的另個焦點，去年夜間鈴蘭通活動的逃亡計劃與狂夢藝術，這二個藝術團隊今年也推出了彩繪敞篷車做為前導，市民可以購買夜間發光紋身貼紙或發光穿戴物跟著狂夢藝術的街頭走讀表演，相信會是舊城區另一種夜間奇幻的體驗。

今年的鈴蘭通散步納涼會有如貫穿舊城區的大型園遊會，主辦單位首次與電子票務平台TixFun合作，推出串聯數十間在地店家的電子票卷，線上購買票卷者，除享優惠折扣，活動當天至服務台摸彩兌換獎品。