台中You Bike達1204站 指定站點借還抽AirPods

台中市YouBike 2.010月達1204站，全國最多，平均每月有6000萬人次租車。台中市政府交通局加碼辦「區區一騎嗨，全城動騎來」活動，每天指定2.0場站借或還YouBike 2.0或2.0E，天天抽AirPods。

交通局表示，民眾於每日指定2.0場站借或還YouBike 2.0或2.0E，可獲得當日抽獎機會，10月連續29天，天天抽出一副AirPods藍芽耳機，天天抽活動結束後，再加碼抽出一台iPhone 14。

交通局統計10月1日至10月16日，「捷運九德站」成長率高達775％，北屯區「松竹車站」、潭子區「頭家厝車站」成長幅度飆破600％，還有民眾超熱血，每天皆依指定站點完成任務拚抽獎。

交通局說明，台中市自109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，原定3年增加1000站，目前提前達標。統計至10月12日已完成1204站建置營運，全國第一多。累計騎乘人次突破6000萬，今年最高單月騎乘人次高達128萬人次，再創新高。

交通局提醒，使用者騎乘台中市公共自行車前，至官網或透過官方APP(YouBike 2.0)登錄個人身分認證資料完成免費投保程序，騎乘台中市公共自行車若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障，若因受傷住院者，每日住院醫療保險1000元。

保險公司辦理理賠時，將調閱事故當次自行車租借紀錄、醫療證明與登錄個人資料是否相符，民眾所使用租借公共自行車的卡片與平台個人資料登記應為同一人，才可享有保險權益。