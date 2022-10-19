鳥嘴潭工程空汙惹民怨 縣府稽查、管制要求業者改善

南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工程進入第三年，加速施工帶來揚塵和空汙，讓居民直指鳥嘴潭是草屯鎮最大汙染源。環保局以依空氣汙染防制法部分裁罰3件，也輔導工程提前三個月實施「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」，加強灑水、採用低汙染排氣機具，減少揚塵及排煙汙染。

草屯鎮陳姓居民表示，鳥嘴潭人工湖工程揚塵非常嚴重，工區大量堆置砂石，未妥善覆蓋；常因強風刮起風沙，導致施工區域周邊常灰濛濛。在鳥嘴潭附近的垃圾轉運站堆積如山，環保署說要協助清運移除，但至今清運量有限，最近東北季風增強，臭味讓人掩鼻。

環保局表示，對於鳥嘴潭施工造成的環境汙染，每周都派員稽查，除依法取締，並要求限期改善，同時透過加嚴輔導鳥嘴潭人工湖工程汙染防制，低漥區域採水覆蓋防制以及絞接式卡車改裝防制揚塵車輛，克服地勢起伏一般灑水車無法通行問題，並利用稻草蓆鋪設裸露地表2.2公頃，減少農廢及揚塵。

環保局也導入空拍機、道路髒汙自動通報、車斗覆蓋監控、空氣品質微型感測器監測及揚塵自動辨識系統等，24小時監控，加強稽查能力。輔導新出廠機具優先使用，低汙染排氣機具約達95%，比去年增加22%，砂石車排煙檢測紀錄且符合排放標準。