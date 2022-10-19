快訊

好市多聯名卡傳換銀行 會員權益、多利金該怎麼辦？

男大生被控偷耳機含冤而死？他指相關報導存在這些問題

好市多「699海鮮組合」挨批回收食物 內行人：國外很常見

森林火災9成7是人為 檢舉破案最高獎金100萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
森林護管員、警義消等為撲滅森林火警疲於奔命，珍貴的山林資源被燒毀也影響生態。圖／南投林管處提供
森林護管員、警義消等為撲滅森林火警疲於奔命，珍貴的山林資源被燒毀也影響生態。圖／南投林管處提供

每年10月至隔年4月為中部乾燥季節，森林野火好發，經研判9成7是人為因素引起，林務局南投林管處呼籲，民眾上山應謹慎用火，若引發森林火災可依森林法處刑並開罰，最先通報火警有獎金，舉發引火行為破案獎金最高100萬元。

南投林管處指出，中部地區森林火災好發期多在氣候乾燥的10月起至隔年4月，通常在梅雨季節來臨時才趨緩，但這些火警大多是民眾用火不慎所引起，更因山區環境天乾物燥造成延燒，使得森林護管員、警義消等為撲滅森林火警疲於奔命。

由於森林護管員、警義消等在森林火災好發期須進入山林內，甚至日以繼夜涉險救災，危險性高，該處也為此邀集國家公園及埔里、仁愛消防分隊，還有埔里、仁愛警分局等相關單位透過防火座談會交流森林防災經驗，並進行滅火技能訓練。

南投林管處副處長李志珉說，台灣歷年森林火災發生原因，研判有9成7人為因素所引起，且近年因戶外活動夯，登山遊客變多，為此特別呼籲民眾，上山踏青應謹慎用火，避免引起森林火災，否則不僅燒毀珍貴的山林資源，也影響生態。

同時也提醒民眾，森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為，若失火燒燬他人之森林者，依「森林法」第53條規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金，及需付森林火災所造成損失的民事賠償責任。

南投林管處也表示，為鼓勵民眾共同防範森林火災，若發現林火發生，最先通報者可獲5000元以下獎金或獎狀；針對舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至100萬元。

火災 南投

延伸閱讀

蔡培慧埔里車隊掃街 草屯座談提出交通觀光政策

和麻吉吵架氣不過…高雄情侶檔射鋼珠彈洩憤 警迅速破案

高中生8000元公路車失竊 警憑竊賊顯眼藍拖鞋破案

台電纜線失竊破案 台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

相關新聞

森林火災9成7是人為 檢舉破案最高獎金100萬元

每年10月至隔年4月為中部乾燥季節，森林野火好發，經研判9成7是人為因素引起，林務局南投林管處呼籲，民眾上山應謹慎用火，...

台中東豐快速路第3標發包 最快月底動工

台中市東豐快速道路第3標工程經過5度流標，昨天第6度招標終於順利發包，市府預估最快10月底動工。藍綠山城議員都說，這是好...

中捷站體噪音干擾 住戶投訴

台中捷運綠線通車1年多，近日有民眾投訴，南屯站站體與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，文心路又是主要幹道，車流量大，交通噪音都彈...

台中購物節3億抽抽樂 增「收據登錄」

台中購物節26日登場，總獎金超過3億元，最大獎是台中市南區千萬好宅。市長盧秀燕昨主持記者會，強調今年登錄金額要衝破300...

台中港東北季風強 浪高上下共10公尺航商快吃不消

本月12日至16日受到尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，台中港七度「封港」，暫停船舶進港，16日上午恢復正常航行，...

台中購物節主活動26日起跑 最大奬是麗寶集團精品好宅

台中市長盧秀燕今(18)日表示，台中購物節暖身活動10月10日開跑，短短8天已突破7.3億元登錄消費金額。台中購物節主活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。