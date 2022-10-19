森林火災9成7是人為 檢舉破案最高獎金100萬元

每年10月至隔年4月為中部乾燥季節，森林野火好發，經研判9成7是人為因素引起，林務局南投林管處呼籲，民眾上山應謹慎用火，若引發森林火災可依森林法處刑並開罰，最先通報火警有獎金，舉發引火行為破案獎金最高100萬元。

南投林管處指出，中部地區森林火災好發期多在氣候乾燥的10月起至隔年4月，通常在梅雨季節來臨時才趨緩，但這些火警大多是民眾用火不慎所引起，更因山區環境天乾物燥造成延燒，使得森林護管員、警義消等為撲滅森林火警疲於奔命。

由於森林護管員、警義消等在森林火災好發期須進入山林內，甚至日以繼夜涉險救災，危險性高，該處也為此邀集國家公園及埔里、仁愛消防分隊，還有埔里、仁愛警分局等相關單位透過防火座談會交流森林防災經驗，並進行滅火技能訓練。

南投林管處副處長李志珉說，台灣歷年森林火災發生原因，研判有9成7人為因素所引起，且近年因戶外活動夯，登山遊客變多，為此特別呼籲民眾，上山踏青應謹慎用火，避免引起森林火災，否則不僅燒毀珍貴的山林資源，也影響生態。

同時也提醒民眾，森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為，若失火燒燬他人之森林者，依「森林法」第53條規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金，及需付森林火災所造成損失的民事賠償責任。

南投林管處也表示，為鼓勵民眾共同防範森林火災，若發現林火發生，最先通報者可獲5000元以下獎金或獎狀；針對舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至100萬元。