大安北汕溪虹橋改建明年5月完工 盧秀燕：打造更安全橋梁

台中大安區北汕溪虹橋為串聯北岸濱海樂園與南岸媽祖園區的人行橋梁，台中市政府今年7月辦理北汕溪虹橋改建工程，預計明年5月底完工啟用，市長盧秀燕今天視察表示，大安區虹橋2015年即腐蝕嚴重但遲未處理，她上任後拆除橋梁，以防民眾穿越危險，盼重建的新橋梁更加安全、穩固、耐用，基樁打深打牢，嘉惠地方。

「安全重建比什麼都重要」，盧秀燕今天表示，大安區虹橋非常著名，2015年因腐蝕嚴重被判定為危險橋梁，一直都沒有處理，她上任後2019年10月拆除橋梁，拆除後在地議員、里長、地方仕紳都非常關心重建工程，近年因原物料及工程費用大漲，原本4470萬元預算追加約2千萬元，工程費已調整為6438萬元。

中市建設局表示，大安濱海樂園舊有虹橋拆除後，北岸大安濱海樂園及南岸媽祖園區人行及自行車往來因此中斷，市府編列預算4470萬元辦理改建，過程當中受到疫情及營建物價大幅上漲、營造業缺工缺料影響致流標，市府重視此工程重要性，透過檢討調整預算為6438萬元，今年5月完成發包、7月開工。

建設局指出，此工程目前進度約27%，持續穩定超前，期勉施工團隊戮力打造優良公共工程品質，如期如質完工，提供鄉親、遊客更方便、穩固及耐久的橋梁，提升地方往來便利性，促進地方觀光發展。

建設局長陳大田表示，新建橋梁長57公尺，寬6公尺，採預力混凝土梁橋設計，比鋼構更耐蝕，提供行人與自行車使用，南北兩岸設置觀景平台及自行車暨無障礙斜坡道，南岸銜接堤頂自行車道，南北兩岸遊憩區域可連結；也在橋梁護欄及坡道壁面結合在地文化，施作彩繪圖樣，結合區位地景，促進觀光人潮。