綠線捷運高架站體反射噪音吵住宅 中市環保局將辦勘查

台中捷運綠線部分月台採高架側式月台，通車1年多，近日有民眾向議員投訴，表示南屯捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，導文心路又是主要幹道，車流量大，致交通噪音彈向兩旁住宅大樓，嚴重影響民眾安寧，深夜也難以入睡。

台中捷運綠線月台，除規劃容納乘客候車，行走空間外，站體也包含列車進站減速、維安等，容納諸多設備，站體體積延伸較寬大，橋墩下的文心路為台中主要幹道之一，車來車往的交通噪音，碰到橋墩、站體反彈，往兩旁住宅擴散。

市議員何文海表示，捷運沿線的文心路為四線道，即便是夜間也有不少車流，加上文心路兩旁高樓林立，大多為住宅，即便已加裝防音門、窗，也難以杜絕噪音，平面汽機車噪音非但無隔音牆阻擋，更是強迫住戶們24小時接收，不少民眾精神已受到損害。

何文海指出，除了民眾投訴的南屯站外，文心崇德、櫻花、中清、文華高中站，旁邊也皆有住宅，甚至有些是矮房，也可能有類似情況；何文海呼籲，中市府應研擬噪音改善配套措施，可在橋墩種植植栽減緩噪音反彈，或是設置噪音檢測儀器，尋找嚴重熱點，並解決噪音問題，日後多條新興建捷運，重視此問題，才能讓台中交通路網真正共融共好。