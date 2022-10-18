快訊

避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠線捷運高架站體反射噪音吵住宅 中市環保局將辦勘查

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
台中捷運綠線部分月台採高架測式月台，但因捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，交通噪音彈向兩旁住宅大樓，嚴重影響民眾安寧，深夜也難以入睡。圖／何文海辦公室提供
台中捷運綠線部分月台採高架測式月台，但因捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，交通噪音彈向兩旁住宅大樓，嚴重影響民眾安寧，深夜也難以入睡。圖／何文海辦公室提供

台中捷運綠線部分月台採高架側式月台，通車1年多，近日有民眾向議員投訴，表示南屯捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，導文心路又是主要幹道，車流量大，致交通噪音彈向兩旁住宅大樓，嚴重影響民眾安寧，深夜也難以入睡。

台中捷運綠線月台，除規劃容納乘客候車，行走空間外，站體也包含列車進站減速、維安等，容納諸多設備，站體體積延伸較寬大，橋墩下的文心路為台中主要幹道之一，車來車往的交通噪音，碰到橋墩、站體反彈，往兩旁住宅擴散。

市議員何文海表示，捷運沿線的文心路為四線道，即便是夜間也有不少車流，加上文心路兩旁高樓林立，大多為住宅，即便已加裝防音門、窗，也難以杜絕噪音，平面汽機車噪音非但無隔音牆阻擋，更是強迫住戶們24小時接收，不少民眾精神已受到損害。

何文海指出，除了民眾投訴的南屯站外，文心崇德、櫻花、中清、文華高中站，旁邊也皆有住宅，甚至有些是矮房，也可能有類似情況；何文海呼籲，中市府應研擬噪音改善配套措施，可在橋墩種植植栽減緩噪音反彈，或是設置噪音檢測儀器，尋找嚴重熱點，並解決噪音問題，日後多條新興建捷運，重視此問題，才能讓台中交通路網真正共融共好。

中市環保局表示，將邀請相關單位辦理會勘，瞭解現場噪音擾寧情事，如有監測需求，將於會勘時確認監測點後，安排架設噪音監測儀器，執行24小時連續監測，了解捷運運行產生的噪音量，供台中捷運公司評估噪音改善。

台中捷運綠線部分月台採高架測式月台，但因捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，交通噪音彈向兩旁住宅大樓，嚴重影響民眾安寧，深夜也難以入睡。圖／何文海辦公室提供
台中捷運綠線部分月台採高架測式月台，但因捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型，交通噪音彈向兩旁住宅大樓，嚴重影響民眾安寧，深夜也難以入睡。圖／何文海辦公室提供

台中捷運 噪音 議員

延伸閱讀

台中清水土地遭偷倒強酸 市府公布周邊水質檢測結果

高鐵擬拉長營運時間上限增至280班次 今通過環差初審

改裝車半夜噪音擾民 環保監理與台南白河警方合力取締

凌晨噪音擾民！　新北中和警聯手環保局稽查違規改裝車

相關新聞

台中購物節啟動！前三屆幸運得主行程曝光 全是女性抽中房

「2022台中購物節」10月26日到12月24日，主活動登場，連續兩個月天天抽獎，總獎金超過3億，約10萬個獎項。台中市...

大安北汕溪虹橋改建明年5月完工 盧秀燕：打造更安全橋梁

台中大安區北汕溪虹橋為串聯北岸濱海樂園與南岸媽祖園區的人行橋梁，台中市政府今年7月辦理北汕溪虹橋改建工程，預計明年5月底...

綠線捷運高架站體反射噪音吵住宅 中市環保局將辦勘查

台中捷運綠線部分月台採高架側式月台，通車1年多，近日有民眾向議員投訴，表示南屯捷運車站堤寬大，與橋墩、地面形成「ㄈ」字型...

東豐快速道路第3標第6度終順利發包 最快10月底復工

台中東豐快速道路第3標工程案，5度流標後，市府調整招標規範後，第6度上網招標，今天順利發包，市府最快10月底復工，東勢山...

影／台中大甲國中活動中心暨手球館工程動土 二年後完工

台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天舉行動土典禮，二年後完工，市長盧秀燕說，完工後將是安全、牢靠和多功能的活動中心，...

台中國際旅展21日開幕 消費500元抽台中澎湖來回機票

台中國際旅展21日開幕，參山國家風景區管理處結合台中市政府等單位舉辦聯合行銷，民眾只要在4天的旅展期間，在4大展攤消費滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。